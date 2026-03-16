IBM wurde im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms als Leader ausgezeichnet. Wir betrachten dies als Anerkennung unseres Engagements für die Bereitstellung flexibler, KI-fokussierter Lösungen, die es Data Scientists und Informatikern für maschinelles Lernen ermöglichen, wirkungsvolle KI-Anwendungen in ihren Unternehmen zu entwickeln, bereitzustellen und zu steuern.
Wir sind der Meinung, dass der Bericht Ihnen Folgendes bietet:
Ein Überblick über die Herausforderungen, mit denen Data Science und maschinelles Lernen heute konfrontiert sind, einschließlich Hindernissen für verantwortungsvolle KI, Kostenoptimierung und Automatisierung in großem Maßstab
Einblicke in das watsonx Portfolio von IBM, das Flexibilität mit Open Source und proprietären Frameworks, Modellen und Bereitstellung bietet
Wie IBM mit watsonx.data und anderen Technologien die KI-fähige Datenverwaltung vereinfacht
Details zu den innovativen Tools von IBM, wie beispielsweise Granite Foundation Model, der No-code-Plattform BeeAI und AutoAI für die Automatisierung von RAG-Pipelines
Egal ob Sie KI-Strategien entwickeln oder Unternehmenslösungen skalieren möchten, dieser Bericht liefert Ihnen die nötigen Erkenntnisse, um einen führenden Anbieter von Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen auszuwählen.
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Quellenangabe und Haftungsausschluss:
Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 28. Mai 2025, Afraz Jaffri.
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