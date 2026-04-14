Hohe Codierungsstandards sind für den Softwareentwicklungsprozess das, was angemessenes Vorhandensein und „sauberes Arbeiten“ für den Betrieb einer Großküche bedeuten. Praktiken, die die Qualität Ihres Codes verbessern, können kurzfristig zu einer besseren Funktionalität führen. Langfristig sind die wichtigsten Vorteile jedoch weniger Probleme, schnellerer Fortschritt und geringere Wartung.

Die langfristigen Vorteile von hochwertigerem Code können für Programmierer manchmal schwierig zu vermitteln, wenn das Management nicht mit den Feinheiten des Softwareentwicklungszyklus vertraut ist. Das Gleichgewicht zwischen den ganzheitlichen Vorteilen von optimalem Code und dem unmittelbaren Druck der Geschäftsprioritäten erfordert oft komplexe Kompromisse. In einer Studie aus dem Jahr 2022 mit 39 proprietären Produktionscodebasen wurde jedoch unter anderem Folgendes behauptet: 1

Technische Schulden aufgrund überhastet geschriebenen Codes verschwenden bis zu 42 % der Arbeitszeit von Entwicklern.

Minderwertiger Code führt zu 15-mal mehr Fehlern als hochwertiger Code.

Die Behebung von Problemen in minderwertigem Code benötigt im Durchschnitt 124 % mehr Zeit als die Behebung von Problemen in hochwertigem Code.

Qualitativ hochwertigerer Code erhöht das Verständnis, Refaktorisieren, Debuggen und das Hinzufügen neuer Funktionen zu einer Codebasis. Klarer, konsistenter und gut geschriebener Code erleichtert die Koordination zwischen den Entwicklungsteams und reduziert die Komplexität und Komplikationen von Codeänderungen. Es sorgt nicht nur für eine starke Softwarequalität, sondern auch für ein starkes Entwickler- und Nutzererlebnis.

Ob ein Codeabschnitt kompiliert wird und seinen Zweck zur Laufzeit erfolgreich ausführt, reicht nicht aus, um seine Gesamtqualität zu bestimmen. Das Schreiben von Code ist nicht wie das Lösen eines Kreuzworträtsels, bei dem es nur einen einzigen Weg gibt, die Aufgabe richtig zu lösen: Oft gibt es unzählige Lösungen für ein gegebenes Programmierproblem. Funktionalität stellt daher das Kriterium für akzeptablen Code dar. Der Wert eines qualitativ hochwertigen Codes zeigt sich in seinen sekundären Auswirkungen auf den ihn umgebenden Kontext.