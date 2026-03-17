Was ist sichere Codierung?

Sichere Codierung, auch als sichere Programmierung bezeichnet, ist die Praxis, Quellcode so zu schreiben, dass er vor Cyberangriffen durch Bedrohungsakteure geschützt ist. Durch die Einbettung von Sicherheitsmaßnahmen in den Code lassen sich Sicherheitslücken reduzieren, wodurch Software entsteht, die robust und widerstandsfähig genug ist, um Cyberbedrohungen abzuwehren.

Sichere Programmierung ist ein wesentlicher Bestandteil des Secure Software Development Life Cycle (SSDLC). Im Gegensatz zum herkömmlichen SDLC, bei dem Sicherheitsaspekte erst in der Testphase berücksichtigt werden, bezieht der SSDLC die Cybersicherheit in jede Phase des Softwareentwicklungsprozesses mit ein. Codesicherheit ist nicht nur ein nachträglicher Einfall, ein optionales Zusatzmodul oder ein separater Aspekt, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung sicherer Software.

Sichere Codierung fällt ebenfalls unter den übergeordneten Begriff der Anwendungssicherheit. Während sich sicheres Programmieren auf die Integration von Cybersicherheit in den Code konzentriert, umfasst die Anwendungssicherheit ein breites Spektrum an Sicherheitsmaßnahmen – von Hardware-Schutzmaßnahmen bis hin zu softwarebasierten Abwehrmechanismen – und erstreckt sich über den gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC).

Laut dem X-Force Threat Intelligence Index von IBM für das Jahr 2026 ist die Ausnutzung von Sicherheitslücken zur häufigsten Ursache für Angriffe geworden. Durch die Umstellung auf einen proaktiveren und präventiveren Ansatz, wie beispielsweise sicheres Programmieren, lassen sich Bedrohungen abfangen, bevor sie eskalieren.