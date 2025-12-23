Was ist KI-Code-Refactoring?

KI-gestütztes Code-Refactoring nutzt künstliche Intelligenz, um den Prozess des Refactorings von Code zu automatisieren. Es verwendet maschinelles Lernen und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) um die interne Struktur des Softwarecodes zu verändern, während das externe Verhalten oder die Funktionalität erhalten bleibt.

Code-Refactoring ist ein integraler Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses und reduziert technischen Aufwand durch Code-Verbesserungen, die die Leistung optimieren und zu besserer Lesbarkeit sowie verbesserter Wartungsfähigkeit führen. Mit Hilfe von KI kann das Refactoring effizienter erfolgen.