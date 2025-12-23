Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Was ist KI-Code-Refactoring?

Veröffentlicht 23. Dezember 2025
Aktualisiert 14. Januar 2026
Digital erzeugtes Bild von mehrfarbigen Blöcken mit ovalen, konkaven Formen, die sich zusammenfügen und ein Muster mit einer geschwungenen Straße bilden.
By Rina Diane Caballar , Cole Stryker

Definition von KI-Code-Refactoring

KI-gestütztes Code-Refactoring nutzt künstliche Intelligenz, um den Prozess des Refactorings von Code zu automatisieren. Es verwendet maschinelles Lernen und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) um die interne Struktur des Softwarecodes zu verändern, während das externe Verhalten oder die Funktionalität erhalten bleibt.

Code-Refactoring ist ein integraler Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses und reduziert technischen Aufwand durch Code-Verbesserungen, die die Leistung optimieren und zu besserer Lesbarkeit sowie verbesserter Wartungsfähigkeit führen. Mit Hilfe von KI kann das Refactoring effizienter erfolgen.

Wie KI-Code-Refactoring funktioniert

KI-Code-Refactoring basiert auf großen Sprachmodellen (LLMs). Diese LLMs wurden auf riesigen Codebasen trainiert und lernen Codestrukturen in verschiedenen Programmiersprachen. Code-LLMs können dann für Anwendungsfälle wie Codegenerierung, Debugging, Modernisierung von Legacy-Code und Code-Refactoring fein abgestimmt werden.

Viele KI-Tools implementieren eines oder eine Kombination dieser Konzepte zum Refactoring von Code:

  • Lexikalische Mustererkennung

  • Abstrakter Syntaxbaum

  • Verlustfreier semantischer Baum

  • Verstärkendes Lernen

Lexikalischer Mustervergleich

KI-Modelle könnten Softwarecode als eine Folge von Tokens behandeln und lexikalischen Mustervergleich anwenden, um häufige Ineffizienzen zu erkennen und typische „Codegerüche“ zu „erschnüffeln“, einschließlich komplexer Bedingungen, doppelter Funktionen, monolithischer Module, übermäßig langer Methoden oder unklarer Variablennamen. Basierend auf diesen erkannten Mustern empfehlen Modelle eine Refactoring-Transformation in Echtzeit, wie extract function , um eine riesige Funktion in kleinere Schnipsel zu zerlegen, move method , um eine Methode aus Gründen der Wiederverwendbarkeit und weniger Codeduplizierung von einer Unterklasse in eine Superklasse zu verlagern, und rename variable für aussagekräftigere Variablennamen.

Abstrakter Syntaxbaum

Einige KI-gestützte Code-Refaktorisierungssysteme könnten den Quellcode als abstrakten Syntaxbaum oder AST darstellen, der die Codehierarchie in Bezug auf Struktur und Syntax erfasst. Diese Systeme parsen bestehenden Code in ein AST, verarbeiten das AST in sequenzielle oder strukturelle Daten vor und kodieren die Daten in Einbettungen, die neuronale Netze verarbeiten können.1

Die Modelle manipulieren dann ASTs und wenden Transformationen an, die zu einem neuen Codezustand führen. Dieser neue Codestatus muss trotzdem korrekt kompiliert und ausgeführt werden, das erwartete Verhalten beibehalten und die logische Struktur der gesamten Codebasis beibehalten.

Verlustfreier semantischer Baum

Andere KI-Codierungsassistenten verwenden verlustfreie semantische Bäume (LSTs). LSTs behalten die Stilformatierung bei und enthalten Typinformationen für jedes Codeelement.2 Eine solche Typenzuordnung ermöglicht eine sicherere semantische Codesuche, die über die Syntax hinausgeht und die Bedeutung erfasst, sowie sicherere Aktualisierungen von Abhängigkeiten und Framework-Migrationen.3

Verstärkendes Lernen

Reinforcement Learning-Algorithmen schulen Modelle des maschinellen Lernens dazu, Maßnahmen zu ergreifen, die den größten Nutzen bringen. Im Fall der Code-Refactoring lernen die Modelle, welche Transformationen zu besseren Ergebnissen führen, etwa durch schnellere Ausführungszeiten, mehr bestandene Unit-Tests und Integrationstests oder eine erhöhte Testabdeckung. Die Modelle berücksichtigen auch das Feedback von Entwicklern, indem sie lernen, wann Softwareentwickler Vorschläge zur Überarbeitung von Code akzeptieren oder ablehnen.

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Vorteile des KI-Code-Refactorings

Softwareentwicklungsteams, die KI für das Code-Refactoring verwenden, können von diesen Vorteilen profitieren:

  • Bessere Codequalität

  • Verbesserte Produktivität der Entwickler

  • Skalierbarkeit

  • Schnellere Geschwindigkeit

Bessere Codequalität

Manuelles Refactoring kann fehleranfällig sein und birgt die Möglichkeit, einen neuen Fehler zu erzeugen oder einen bereits vorhandenen wieder auftauchen zu lassen. Der Einsatz von KI trägt dazu bei, diese Wahrscheinlichkeit zu verringern, indem weniger Fehler während des Code-Refactoring-Prozesses entstehen und Einheitlichkeit in Bezug auf Codierungsstandards geschaffen wird. Einige KI-gestützte Refactoring-Systeme bieten sogar die Möglichkeit, sich in CI/CD-Pipelines zu integrieren, was dazu beiträgt, die Codequalität während des gesamten Softwareentwicklungszyklus aufrechtzuerhalten.

Verbesserte Produktivität der Entwickler

KI kann routinemäßige, sich wiederholende Refaktorierungsaufgaben im Auftrag von Entwicklern übernehmen, sodass diese sich komplexeren Code-Refaktorierungsaufgaben widmen können. Viele KI-Tools lassen sich auch nahtlos mit den meisten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) verbinden, um die Softwareentwicklungs-Workflows nicht zu stören.

Skalierbarkeit

Code-Refactoring kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei großen Codebasen. KI-gestütztes Refactoring hilft, den Prozess durch KI-Agenten zu rationalisieren, die mit der Implementierung von Änderungen in großem Umfang beauftragt sind.

Schnellere Geschwindigkeit

Manuelles Refactoring kann Stunden dauern, insbesondere bei Projekten mit komplexen Abhängigkeiten. KI-Systeme können das Refactoring beschleunigen, indem sie den Code analysieren und in Sekundenschnelle Vorschläge generieren, wodurch wertvolle menschliche Entwicklerstunden eingespart werden.

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Wichtige Überlegungen beim Einsatz von KI für Code-Refactoring

KI kann eine mächtige Technologie sein, aber sie ist nicht ohne Herausforderungen. Folgendes sollten Unternehmen bei der Nutzung von KI für das Code-Refactoring beachten:

  • Klein anfangen

  • Prüfen und testen

  • Die menschliche Note bleibt unersetzlich

Klein anfangen

Software-Engineering-Teams können KI bereits für kleinere Änderungen wie das Löschen von totem Code oder die Korrektur von Formatierungen einsetzen. Dieser begrenzte Umfang ermöglicht es Entwicklern, mit KI-Refactoring-Tools zu experimentieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihren Code zu behalten.

Eine Studie ergab, dass agentische KI bei niedrigstufigen, konsistenzorientierten Refactoring-Aufgaben wie Umbenennungen und Typänderungen glänzt. Die Studie stellte außerdem fest, dass agentische Codierungs-Tools als „inkrementelle Reinigungspartner“ fungieren, da sie kleine, aber statistisch signifikante strukturelle Verbesserungen erzielen, wie etwa die Verringerung von Klassengröße und Komplexität.4

Prüfen und testen

KI-Tools können das Fachwissen und Urteilsvermögen eines menschlichen Entwicklers nicht ersetzen, was bedeutet, dass Softwareingenieure KI-Vorschläge oder KI-generierte Refactoring-Transformationen immer überprüfen müssen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Zusätzlich müssen Entwickler umfassende Tests durchführen, um zu bestätigen, dass jede betroffene Funktion oder Funktionalität wie erwartet funktioniert.

Die menschliche Note bleibt unersetzlich

In der zuvor erwähnten Studie fanden Forscher heraus, dass Wartbarkeit und Lesbarkeit die Haupttreiber des agentischen Refaktorisierens sind, während menschliche Entwickler häufiger Designprobleme angehen.4 KI-Systemen mangelt es oft an Kontextbewusstsein und sie tun sich daher schwer mit Aufgaben, die eine komplizierte Logik oder eine anspruchsvolle Architektur erfordern. Diese übergeordnete Refaktorisierung bleibt im Verantwortungsbereich menschlicher Programmierer, die dann routinemäßige Aufräumarbeiten an KI-Agenten delegieren können.

KI-Code-Refactoring-Tools

Unternehmen müssen zunächst die richtige Lösung finden, bevor sie ein Tool einsetzen. Zu berücksichtigende Faktoren gehören Funktionen, die mit den Projektzielen und -anforderungen übereinstimmen, die Kompatibilität mit dem Workflow und dem Stack eines Teams sowie Preisgestaltung, die den Geschäftsbudgets entsprechen, unter anderem.

Hier sind einige KI-gestützte Code-Refactoring-Technologien, aus denen Sie wählen können:

  • LLMs

  • KI-Codierungsassistenten

  • Agentische Codierungstools

LLMs

Zu den populären Beispielen für Code-LLMs, die für Refactoring verwendet werden können, gehören CodeGemma von Google, Code Llama von Meta und Codestral von Mistral. Open-Source-Code-Modelle umfassen DeepSeek Coder und Qwen3-Coder. Weitere LLMs, die nicht ausschließlich für Programmierung gedacht sind, sondern für das Programmieren trainiert und optimiert wurden, sind die neuesten Versionen von Anthropics Claude Sonnet und Opus, Googles Gemini und OpenAIs GPT.

Entwicklungsteams könnten in Erwägung ziehen, diese LLMs auf ihren eigenen Codebasen zu optimieren, damit die Modelle maßgeschneiderte Refactoring-Empfehlungen generieren können. Die Teams müssen jedoch auch mit den Modellanbietern abklären, ob sensible Daten oder geschützter Code privat und sicher bleiben.

KI-Coding-Assistenten

KI-Coding-Assistenten verbinden generative KI und Automatisierung, um Entwicklern beim Refactoring ihrer Codebasen zu helfen. Sie unterstützen große Programmiersprachen wie Java, JavaScript, Python und TypeScript und integrieren sich in beliebte IDEs wie Eclipse, die JetBrains-Suite, Visual Studio und VS Code. Beispiele für AI-Coding-Assistenten sind Amazon Q Developer, CodeScene ACE, Gemini Code Assist, GitHub Copilot, Mistral Code und Tabnine.

Agentische Codierungs-Tools

Agentische Codierungs-Tools sind eine Weiterentwicklung von AI Coding-Assistenten, die autonom Code refaktorisieren. Zum Beispiel hat IBM Bob einen Review-Modus, der über das Linting hinausgeht, um Code statisch auf mögliche Fehler zu analysieren, die Entwicklerintention zu verstehen, Probleme frühzeitig zu erkennen und seine Begründung zu erklären. Zu den weiteren KI-Agenten für Refactoring gehören Claude Code, Moderne's Moddy, Qwen Code und Refact.ai.

Autoren

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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Fußnoten

1. Abstract Syntax Tree for Programming Language Understanding and Representation: How Far Are We?, arXiv, 1 Dezember 2023
2. Lossless Semantic Trees (LST), OpenRewrite, abgerufen am 16. Dezember 2025
3. Type attribution, OpenRewrite, abgerufen am 16. Dezember 2025
4. Agentic Refactoring: An Empirical Study of AI Coding Agents, arXiv, 6. November 2025