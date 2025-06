In seinem Buch „Working Effectively with Legacy Code“ aus dem Jahr 2004 bietet Michael Feathers eine andere Beschreibung: „Code ohne Tests.“1 Diese Definition von Altlast-Code bedeutet, dass Programmierer nicht überprüfen können, ob der Code funktioniert und den Erwartungen entspricht. Vielen Altlast-Systemen fehlt auch eine angemessene Dokumentation, die für das Verständnis ihres Verhaltens unerlässlich ist. All das macht ihre Erweiterung oder Verbesserung zu einer schwierigen Aufgabe für Entwickler.