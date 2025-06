Was sind technische Schulden?

Der Schlüssel zur langfristigen Nachhaltigkeit liegt darin, technische Schulden als fortlaufende Priorität und nicht als einmalige Behebung zu behandeln. Shopify zum Beispiel widmet 25 % seiner Entwicklungszyklen der Beseitigung technischer Schulden.



Durch die Implementierung von „Schulden-Sprints“ innerhalb seines flexiblen Workflows stellt das Unternehmen sicher, dass die Entwickler den bestehenden Code regelmäßig überarbeiten und verbessern, anstatt sich ausschließlich auf neue Funktionen zu konzentrieren. Durch die Integration des technischen Schuldenmanagements in die Roadmap kann den Teams die Entwicklung von Funktionen und die notwendige Wartung in Einklang gebracht werden, sodass der langfristige Allgemeinzustand der Software oberste Priorität hat. Eine klar definierte Roadmap ermöglicht es Projektmanagern und Stakeholdern außerdem, die Lösung technischer Schulden im Zuge neuer Produktveröffentlichungen vorauszusehen und so Kompromisse in letzter Minute zu vermeiden, die zu zusätzlichen Problemen führen könnten.