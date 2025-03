KI macht die Codierung nicht nur einfacher. Sie macht sie unterhaltsamer.

Laut einer KPMG-Umfrage ist die Hälfte der befragten Programmierer der Meinung, dass KI und Automatisierung sich positiv auf ihre Karriere ausgewirkt haben, indem sie die Produktivität gesteigert und neue Möglichkeiten eröffnet haben. Eine ChatGPT-Umfrage von OpenAI ergab, dass 50 % der Entwickler von einer Produktivitätssteigerung durch den Einsatz von KI berichteten, wobei 23 % erhebliche Gewinne verzeichneten.

Eine GitHub-Umfrage zeigt, dass diese Produktivitätssteigerungen den bestehenden Workflow eines Programmierers effizienter machen. Entwickler, die KI-Tools zur Codierung verwenden, berichten von einer höheren Zufriedenheit, da sie in der Lage sind, sich wiederholende oder mühsame Aufgaben zu automatisieren, um sich auf das Lösungsdesign zu konzentrieren, anstatt auf vorgefertigten Code. Code-Assistenten helfen, die psychische Belastung zu reduzieren und können möglicherweise einem Burnout vorbeugen. Sie helfen Entwicklern, Leistungsstandards leichter zu erfüllen, was zu einer verbesserten Codequalität, schnelleren Ergebnissen und weniger Vorfällen führt.

Der Einfluss generativer KI auf die Arbeitszufriedenheit beruht hauptsächlich auf ihrer Fähigkeit, Erkenntnisse zu liefern und langwierige Entwicklungs-Workflows zu optimieren. KI-gestützte Tools für die Entwicklung, wie z. B. Watsonx Code Assistant (WCA), GitHub Copilot und SWE-Agent, haben beispielsweise die Leistungsfähigkeit der Echtzeit-Codegenerierung, -Fehlerbehebung und -Optimierung unter Beweis gestellt. Diese Art von Effizienz reduziert nicht nur Frustration, sondern gibt Entwicklern, insbesondere Junior-Developern, auch die Möglichkeit, sich auf die Lösung komplexerer und lohnenderer Probleme zu konzentrieren. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben verbessern KI-gestützte Tools die Funktionalität und ermöglichen es Entwicklern, sich auf Innovationen zu konzentrieren, anstatt sich mit sich wiederholender Programmierung zu befassen.

Laut GitHub geben 57 % der befragten Entwickler an, dass die Verwendung von KI-Codierungstools ihnen dabei hilft, ihre Fähigkeiten im Bereich der Programmiersprachen zu verbessern, was sie als größten Vorteil der Verwendung dieser Anwendungen betrachten (der zweite Vorteil ist eine höhere Produktivität). Dies deutet darauf hin, dass Entwickler die Verwendung von KI-Codierungstools als Möglichkeit zur Weiterbildung während der Arbeit betrachten, anstatt ihrem Arbeitstag eine weitere Aufgabe für das Lernen und die Entwicklung hinzuzufügen.

Für Junior-Entwickler beschleunigt die generative KI die Weiterqualifizierung und Umschulung, indem sie Beispiele in Echtzeit und kontextbezogene Anleitungen bereitstellt, sodass sie sich schnell Kompetenzen aneignen und früher zu ihren Teams beitragen können. Mit WCA können Entwicklungsteams, die in komplexen Entwicklungsumgebungen für Unternehmen arbeiten – wie z. B. bei der Modernisierung von Mainframes oder der Java-Migration – mühsame Code-Transformationen automatisieren und gleichzeitig KI-gestützte Erkenntnisse über Best Practices erhalten. Das bedeutet, dass Junior-Entwickler ihre Aufgaben erledigen können, ohne so häufig innehalten und einen Senior-Entwickler um Rat fragen zu müssen, wodurch sie schneller Selbstvertrauen und Autonomie aufbauen können.

KI verändert auch die Herangehensweise von Entwicklern an Prototypen und Innovationen. Aufgaben, die früher stundenlanges manuelles Codieren erforderten, können jetzt in einem Bruchteil der Zeit erledigt werden. Ein Entwickler, der beispielsweise eine neue Funktion entwirft, könnte generative KI verwenden, um einen Implementierungsentwurf zu erstellen, diesen schnell zu überarbeiten und in das größere Projekt zu integrieren. Diese schnellere Umsetzung ermöglicht mehr Experimente und Kreativität, die oft die lohnendsten Aspekte der Softwareentwicklung sind.

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können sich Entwickler leichter an Remote- oder asynchrone Arbeitsumgebungen anpassen. KI-Tools ermöglichen auch eine bessere Zusammenarbeit, indem sie Code-Vorschläge und Erklärungen generieren, die für die Teammitglieder leicht zu überprüfen und zu verstehen sind. Diese Verbesserungen tragen zu einer positiven Erfahrung für Entwickler bei und machen die Softwareentwicklung nicht nur produktiver, sondern auch anpassungsfähiger an die unterschiedlichen Bedürfnisse moderner Belegschaften, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beiträgt.

Generative KI-Tools helfen Entwicklern auch dabei, ihre Fähigkeiten zu verfeinern, indem sie Metriken bereitstellen, mit denen Entwickler ihre Produktivität verfolgen und verbessern können. Ebenso werden sie und das Unternehmen mit dem nötigen Wissen ausgestattet, um neue Technologien effektiv zu übernehmen und die Auswirkungen der KI-Integration umfassend zu bewerten. Dies wiederum fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Innovation unter den Programmierern.