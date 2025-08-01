Was Code-LLMs für die Zukunft der Softwareentwicklung bedeuten

Laut El Maghraoui entwickeln sich Softwareingenieure von Codeproduzenten zu Codekuratoren. „Obwohl die Codierung weiterhin essenziell ist, verlagert sich der Schwerpunkt auf Prompt Engineering. Wie formulieren wir die richtigen Fragestellungen im Kontext dieser LLMs? Und anstatt jede einzelne Codezeile zu schreiben, orchestrieren Entwickler zunehmend KI-generierten Code und fügen die Teile zusammen.“

Diese Entwicklung ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. El Maghraoui glaubt, dass sich die Entwicklerrollen zu einem „absichtsorientierten Engineering“ weiterentwickeln werden. Die Idee ist, von der Syntax wegzukommen und sich auf die Struktur zu konzentrieren, die feineren Details zu belassen und das Gesamtbild zu betrachten sowie vom Was zum Warum zu wechseln und Ziele, Ergebnisse und Auswirkungen hervorzuheben.

Laut McGinn können Code-LLMs als in ein Programm importierte Bibliotheken behandelt werden. „Probleme können schneller gelöst werden, genauso wie Bibliotheken uns als Ingenieuren helfen, Funktionen zu nutzen, die bereits vorhanden sind, und das Rad nicht neu erfinden zu müssen.“

Diese Sichtweise stimmt mit generativem Rechnen überein. In diesem Framework wird ein Codemodell als modulare Softwarekomponente in Systeme integriert und wie eine programmierbare Schnittstelle behandelt. Dadurch können Aufgaben auf niedriger Ebene abstrahiert werden, sodass sich die Entwickler verstärkt auf die Lösung übergeordneter Probleme konzentrieren können.

„Sie müssen Design Thinking in Betracht ziehen, anstatt Code zu schreiben“, sagt Satoh. „Wir brauchen hochqualifizierte Ingenieure, die die Architektur eines Systems entwerfen können.“

Es ist eine Rolle, die immer multidisziplinärer wird und nicht nur Design und Architektur, sondern auch andere Dimensionen wie Ethik und Sicherheit umfasst. „Es ist weniger manuell und es gibt mehr Automatisierung, aber es ist strategischer“, sagt El Maghraoui. „Sie verbinden Softwareentwicklung mit systemischem Denken, Produktdenken und ethischer Argumentation. Wir beherrschen nun nicht nur Codierung, sondern entwickeln uns zu KI-kompetenten und KI-zentrierten Ingenieuren.“

Dies eröffnet Möglichkeiten zur Weiterbildung bei höherwertigen Aufgaben, insbesondere für Junior-Entwickler. „Viele Benchmarks zielen darauf ab, die Funktionalität eines Junior-Entwicklers abzubilden. Wenn das also eine Metrik ist, die wir anstreben, dann besteht die Idee darin, dass wir sie nicht mehr so dringend benötigen“, sagt McGinn. „Wir brauchen Leute, die ein tieferes Niveau als ein Junior-Entwickler haben, oder sie müssen vielleicht nicht mehr die Rolle des Junior-Entwicklers durchgemacht haben, um zu verstehen, was ein Senior-Entwickler tut.“