ChatGPT kann sich jetzt merken, wer Sie sind, und dieses einfache Upgrade könnte unsere Beziehung zu künstlicher Intelligenz verändern.
Mit der Einführung von Memory-Funktionen durch OpenAI kann erstmals ein weit verbreiteter KI-Assistent Informationen über Interaktionen hinweg dauerhaft abrufen. Die Funktion ist zwar optional, spiegelt aber einen umfassenderen Wandel wider: KI-Systeme werden so konzipiert, dass sie speichern, was sie im Laufe der Zeit über Benutzer erfahren. Das Ziel ist es, die Interaktionen flüssiger, relevanter und effizienter zu gestalten. Aber der Einbau von Speicher in die KI wirft auch tiefgreifendere Fragen auf - über den Datenschutz, die Transparenz und den Grad der Kontrolle, den die Benutzer haben.
„Das Gedächtnis ist ein kritischer Schritt, um KI anpassungsfähiger, nützlicher und menschenähnlicher zu machen“, erklärt Payel Das, Principal Researcher bei IBM Research, in einem Interview mit IBM Think. „KI-Gedächtnisse können eine höhere Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit bieten, insbesondere in Kombination mit Mechanismen wie persistenten und episodischen Speichermodulen.“
Im Gegensatz zum menschlichen Gedächtnis, das oft subjektiv und selektiv ist, ist das KI-Gedächtnis eine technische Architektur – ein strukturierter Speicher von Informationen in neuronalen Netzen oder externen Datenbanken. Das persistente Gedächtnis speichert langfristige Fakten, wie z.B. die Berufsbezeichnung eines Benutzers, während das episodische Gedächtnis die jüngsten Interaktionen oder kontextbezogene Informationen speichert.
Die Speicherimplementierung von OpenAI gibt den Benutzern eine gewisse Handlungsfreiheit, da sie die gespeicherten Daten überprüfen und löschen können. Andere Unternehmen, darunter Anthropic und Google DeepMind, verfolgen ähnliche Funktionen. Trotz der Unterschiede in der Ausführung ist die Richtung einheitlich: Speicher wird zu einer grundlegenden Funktion der KI der nächsten Generation.
Befürworter argumentieren, dass diese Funktionalität entscheidend ist, um KI über statische, einmalige Antworten hinaus zu entwickeln. Ein mit Gedächtnis ausgestatteter Assistent kann Gespräche über einen längeren Zeitraum fortfahren, ungelöste Aufgaben weiterverfolgen und die Antworten an individuelle Vorlieben anpassen. In realen Anwendungsfall, wie Kundensupport, Nachhilfe oder Gesundheitswesen, könnte diese Kontinuität zu erheblichen Effektivitätsgewinnen führen.
IBM erkundet diese Möglichkeiten aus der Perspektive eines Unternehmens. „Wir erkunden das Langzeitgedächtnis auf eine Weise, die den Sicherheitsstandards von Unternehmen entspricht“, sagte Das. „Unsere Arbeit an persistentem und episodischem Gedächtnis konzentriert sich darauf, den Benutzern Klarheit und Überblick darüber zu geben, was gespeichert wird und welche Anwendungsmöglichkeiten bestehen.“
Dennoch sind nicht alle davon überzeugt, dass dieser Weg risikofrei ist. Vasant Dhar, Professor an der Stern School of Business der NYU und langjähriger Experte für Data Governance, sieht diesen Trend als Teil eines größeren Musters.
„Es ist der Wilde Westen – Unternehmen saugen Daten ohne Regeln auf, und Nutzer haben kaum echte Kontrolle“, sagt Dhar in einem Interview mit IBM Think . Funktionen, warnte er, würden die bestehenden Risiken im Zusammenhang mit Überwachung und Einwilligung verschärfen. „Wenn man besser vorhersagen kann, wird das Modell wertvoller.“ Kurz gesagt, das ist der aktuelle Stand der Dinge.“
Dhar zieht eine Verbindung zu früheren Personalisierungswellen auf Plattformen wie Facebook und Google, die auf Verhaltensverfolgung setzten, um Inhalte und Werbung zu verfeinern. Doch mit KI wird die Eingabe des Nutzers differenzierter. Gespräche können mehr offenbaren als Klicks – und sie können länger andauern.
„Sicherlich sollten die Menschen besorgt sein“, sagte Dhar. „Aber was werden sie tun? Es abschalten?“ Und selbst dann, woher weiß man, dass es wirklich ausgeschaltet ist?“
Die Auswirkungen gehen über die Benutzerkontrolle hinaus. Dhar warnt davor, dass die Erinnerung auch die Modelle selbst prägen könnte. In manchen Architekturen werden Benutzerinteraktionen nicht nur gespeichert, sondern auch dazu verwendet, das zugrunde liegende Modell neu zu trainieren oder anzupassen.
„In gewisser Hinsicht fungiert das LLM selbst wie ein Speichersystem – seine Gewichtungen kodieren das angesammelte Wissen, einschließlich potenzieller Muster aus Benutzerinteraktionen“, sagte Dhar. „Sein Langzeitgedächtnis enthält nicht nur Fakten, sondern auch Informationen über Sie und das, was Sie zu ihm gesagt haben.“
Dies wirft heikle Fragen auf: Was gilt als Trainingsdaten? Kann das persönliche Gedächtnis isoliert bleiben, oder könnte es das Verhalten eines breiteren Modells beeinflussen?
Das betonte, dass IBM diese Unterscheidung mit Sorgfalt behandelt. „Unternehmen müssen darauf vertrauen können, dass firmeneigene oder persönliche Daten nicht versehentlich in öffentliche Systeme gelangen“, sagt sie. „Unser Speicherdesign spiegelt diese Priorität wider.“
„Einige Forscher erkunden Schnittstellen, in denen das Gedächtnis in lesbare, editierbare Abschnitte organisiert ist – wie digitale Notizen“, sagt Das. „Andere entwickeln eher implizite Systeme, bei denen das Gedächtnis durch die Wichtigkeit oder Häufigkeit der Bezugnahme gesteuert wird.“
„Es gibt Kompromisse zwischen Transparenz und kognitiver Belastung“, sagt Das. „Zu viel Einblick in den Speicher kann die Benutzer überfordern. Doch zu wenig untergräbt das Vertrauen.“
Das Gedächtnis könnte auch beeinflussen, wie die KI denkt. Mit persistentem Speicher könnten Systeme über längere Workflow hinweg funktionieren oder sich flexibler an sich ändernde Benutzerbedürfnisse anpassen. Das könnte Türen in Bereichen wie Bildung, Therapie oder Pflege öffnen.
Experten warnen jedoch davor, anzunehmen, dass das Gedächtnis die Genauigkeit oder Fairness von Natur aus verbessert. Wenn sich ein System falsch erinnert oder wenn voreingenommene Interaktionen beibehalten werden, können sich diese Probleme verschärfen.
Die Regulierungsbehörden beginnen zu reagieren. Das KI-Gesetz der EU enthält Bestimmungen zur Transparenz und zu den Nutzerrechten in Bezug auf die Datenspeicher und den Speicher. In den USA hat die FTC ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, wie Unternehmen mit personenbezogenen Daten in KI-Kontexten umgehen.
Beobachter meinen, dass viele Nutzer möglicherweise nicht bemerken, was vor sich geht. „Wir treten in eine Phase ein, in der die Menschen annehmen, dass KI für sie arbeitet, dabei sammelt sie in Wirklichkeit Daten von ihnen“, sagt Dhar.
Trotz dieser Bedenken sehen viele in diesem Bereich auch Chancen. „Das ist eine spannende Richtung“, bekräftigt Das. „Der Schlüssel liegt darin, das Gedächtnis nachvollziehbar und erklärbar zu machen und es an menschlichen Werten auszurichten. Das ist die nächste Herausforderung.“
