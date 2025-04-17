ChatGPT kann sich jetzt merken, wer Sie sind, und dieses einfache Upgrade könnte unsere Beziehung zu künstlicher Intelligenz verändern.

Mit der Einführung von Memory-Funktionen durch OpenAI kann erstmals ein weit verbreiteter KI-Assistent Informationen über Interaktionen hinweg dauerhaft abrufen. Die Funktion ist zwar optional, spiegelt aber einen umfassenderen Wandel wider: KI-Systeme werden so konzipiert, dass sie speichern, was sie im Laufe der Zeit über Benutzer erfahren. Das Ziel ist es, die Interaktionen flüssiger, relevanter und effizienter zu gestalten. Aber der Einbau von Speicher in die KI wirft auch tiefgreifendere Fragen auf - über den Datenschutz, die Transparenz und den Grad der Kontrolle, den die Benutzer haben.

„Das Gedächtnis ist ein kritischer Schritt, um KI anpassungsfähiger, nützlicher und menschenähnlicher zu machen“, erklärt Payel Das, Principal Researcher bei IBM Research, in einem Interview mit IBM Think. „KI-Gedächtnisse können eine höhere Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit bieten, insbesondere in Kombination mit Mechanismen wie persistenten und episodischen Speichermodulen.“

Im Gegensatz zum menschlichen Gedächtnis, das oft subjektiv und selektiv ist, ist das KI-Gedächtnis eine technische Architektur – ein strukturierter Speicher von Informationen in neuronalen Netzen oder externen Datenbanken. Das persistente Gedächtnis speichert langfristige Fakten, wie z.B. die Berufsbezeichnung eines Benutzers, während das episodische Gedächtnis die jüngsten Interaktionen oder kontextbezogene Informationen speichert.

Die Speicherimplementierung von OpenAI gibt den Benutzern eine gewisse Handlungsfreiheit, da sie die gespeicherten Daten überprüfen und löschen können. Andere Unternehmen, darunter Anthropic und Google DeepMind, verfolgen ähnliche Funktionen. Trotz der Unterschiede in der Ausführung ist die Richtung einheitlich: Speicher wird zu einer grundlegenden Funktion der KI der nächsten Generation.

Befürworter argumentieren, dass diese Funktionalität entscheidend ist, um KI über statische, einmalige Antworten hinaus zu entwickeln. Ein mit Gedächtnis ausgestatteter Assistent kann Gespräche über einen längeren Zeitraum fortfahren, ungelöste Aufgaben weiterverfolgen und die Antworten an individuelle Vorlieben anpassen. In realen Anwendungsfall, wie Kundensupport, Nachhilfe oder Gesundheitswesen, könnte diese Kontinuität zu erheblichen Effektivitätsgewinnen führen.

IBM erkundet diese Möglichkeiten aus der Perspektive eines Unternehmens. „Wir erkunden das Langzeitgedächtnis auf eine Weise, die den Sicherheitsstandards von Unternehmen entspricht“, sagte Das. „Unsere Arbeit an persistentem und episodischem Gedächtnis konzentriert sich darauf, den Benutzern Klarheit und Überblick darüber zu geben, was gespeichert wird und welche Anwendungsmöglichkeiten bestehen.“