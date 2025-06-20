Die Zukunft ist programmierbar: Wie generatives Computing die Software revolutionieren könnte

Die Idee entstand nicht über Nacht. Sie entstand langsam, in spätabendlichen Slack-Threads und Flurgesprächen, ein leises Überdenken darüber, wie Maschinen denken. Irgendwo zwischen dem Chaos des Promptings und den Bestrebungen der Automatisierung entstand ein neues Konzept. Es könnte nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch die Software selbst neu definieren.

Die Prämisse ist gewagt: Was wäre, wenn wir große Sprachmodelle nicht mehr wie rätselhafte Chatbots behandeln, sondern wie eine programmierbare Infrastruktur? IBM bezeichnet diese aufkommende Disziplin als generatives Rechnen – ein Begriff und ein Framework, das von seinen Forschern entwickelt wurde, um einen neuen Ansatz zur Arbeit mit KI-Modellen zu definieren. Es geht darum, die Integration von KI-Modellen in Systeme neu zu gestalten – nicht als unvorhersehbare Orakel, sondern als kontrollierte, modulare Software-Komponenten. Wenn es gelingt, könnte es einen Wendepunkt für KI-Entwicklung, Softwaredesign und Unternehmenstechnologie markieren.

David Cox, Director at IBM Research, sagte IBM Think in einem Interview, dass er den Begriff generatives Rechnen geprägt habe, um den Wandel zu beschreiben, den er in der KI-Entwicklung sieht. Es ist weder eine Marke noch ein Produkt. Es handelt sich um einen Paradigmenwechsel, eine Bewegung, die große Sprachmodelle nicht mehr als intelligente Chatpartner, sondern als programmierbare Elemente betrachtet. Vergessen Sie die Zaubertricks. Das ist Softwareentwicklung.

„Es ist nicht so, dass LLMs das Programmieren ersetzen“, sagte er. „Es geht darum, dass sie sich zu einer neuen Art von Programmierprimitiv entwickeln.“

Heute fühlt sich die Interaktion mit einem großen Sprachmodell oft so an, als würde man ein launisches Orakel herbeirufen. Ändern Sie einen Satz in einem Prompt geringfügig, und die Ausgabe weicht vom Kurs ab. Schreiben Sie eine Prompt in Essaylänge und hoffen, beten, überreden Sie. Sie ist kunstvoll, so wie die Astrologie kunstvoll, schwer fassbar, interpretativ und gelegentlich tiefgründig ist. Für Banken, Krankenhäuser und Regierungen ist Mystik jedoch nicht skalierbar.

„Man tippt etwas ein und erhält eine andere Antwort, je nachdem, wie man es formuliert hat“, sagte Ruchir Puri, Chief Scientist bei IBM Research, in einem Interview mit IBM Think. „Es ist wie in den Anfängen der Suche. Wir befinden uns immer noch in der Ära, in der ein Komma die Ausgabe verändern kann. So kann man kein Unternehmen führen.“

Puri beschreibt eine Welt, in der Unternehmen nicht nur mit Halluzinationen zu kämpfen haben, sondern auch mit mangelnder Zuverlässigkeit darin, wie Modelle mit Grenzfällen umgehen. „Wir sprechen viel über Halluzinationen“, sagte er, „aber das tiefere Problem ist, dass die Modelle nicht garantiert den Anweisungen folgen. Sie ändern ein Wort in einem Prompt und Sie wissen nicht, was Sie erhalten werden.“ Das, so argumentierte er, sei das Gegenteil von Engineering.