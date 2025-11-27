KI-Code-Dokumentation: Vorteile und Top-Tipps 

Die Code-Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses. Aber für viele Softwareentwickler kann das Dokumentieren von Code eine zeitaufwändige Aufgabe sein, die oft von ihrem Hauptzweck, dem Schreiben von Code, ablenkt.
Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. Generative KI-gestützte Tools verwenden große Sprachmodelle (LLMs), um die Erstellung und Pflege von Dokumentationen effizienter zu gestalten. Code-LLMs wurden trainiert oder optimiert, um Datensätze zu codieren und die Syntax, Struktur und Semantik des Quellcodes zu analysieren. Auf der Grundlage der von ihnen ermittelten Muster generieren die KI-Modelle Dokumentation auf niedriger Ebene, wie beispielsweise Inline-Code-Kommentare, die einzelne Codezeilen oder -blöcke erläutern, sowie Dokumentationszeichenfolgen (sogenannte „Docstrings“), die eine bestimmte Klasse, Funktion, Methode oder ein Modul beschreiben.
Hier erfahren Sie, wie KI-Tools die Workflows bei der Code-Dokumentation verbessern können – ergänzt durch einige zusätzliche Tipps, die Softwareentwicklungsteams dabei helfen sollen, das Potenzial der KI bei der Code-Dokumentation optimal zu nutzen.
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Der Bericht „State of AI-assisted Software Development 2025“ des DORA-Forschungsprogramms von Google Cloud ergab, dass 64 % der befragten Softwareentwickler KI zum Verfassen von Dokumentationen einsetzen.1
Automatisierung kann Entwicklern Zeit und Mühe sparen, sodass sie sich stärker auf die Entwicklung von Algorithmen, die Formulierung von Logik und Problemlösung konzentrieren können. Zusätzlich können Codierungsassistenten wie Gemini Code Assist, GitHub Copilot und Tabnine direkt mit beliebten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) und Arbeitsbereichen wie Eclipse, JetBrains IDEs und Visual Studio Code verknüpft werden. Programmierer bleiben beim Codieren „im Flow“, da KI-Assistenten in Echtzeit kontextbezogene Inline-Kommentare und Docstrings empfehlen.
Top-Tipp: Auch bei KI-generierter Dokumentation ist nach wie vor das Fachwissen eines menschlichen Programmierers erforderlich, um fehlende Details zu ergänzen, insbesondere wenn es um fortgeschrittene Logik, komplexe Algorithmen oder Randfälle geht. Der Blick eines Programmierers ist zudem unerlässlich, um unnötige Code-Erläuterungen, überflüssige Kommentare und zu allgemeine Vorschläge zu erkennen, die den Code unübersichtlich machen.
Die Dokumentation von Code gerät oft ins Hintertreffen, insbesondere wenn Probleme mit hohem Schweregrad oder hoher Priorität dringlicher werden. Dies kann dazu führen, dass die Dokumentation nicht mehr mit dem aktuellen Stand des Repositorys (auch „Repo“ genannt) übereinstimmt. Veraltete Informationen können die zukünftige Code-Wartung und Maßnahmen zur Leistungsoptimierung behindern sowie die Einarbeitung neuer Teammitglieder verlangsamen.
KI-Assistenten können dazu beitragen, diese Diskrepanz zu verringern, indem sie Codeänderungen umgehend in der Dokumentation berücksichtigen. Plattformen wie beispielsweise Mintlify verfügen über einen KI-Agenten, der die entsprechenden Dokumente auf der Grundlage eines Pull-Request-Links zur Zusammenführung von Funktionsänderungen aktualisiert.
Die Aktualisierung der Code-Dokumentation ist ein zunehmend wichtiger Anwendungsfall für Softwareentwicklungsteams. Laut der Entwicklerumfrage 2025 von Stack Overflow nutzt fast ein Viertel (24,8 %) der Entwickler überwiegend KI und mehr als ein Viertel (27,3 %) nutzt teilweise KI zur Erstellung oder Pflege von Dokumentationen.2
Top-Tipp: Gehen Sie bei der Aktualisierung noch einen Schritt weiter, indem Sie die Dokumentation von KI-Code in Ihre Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)-Pipeline integrieren. Bitte prüfen Sie unbedingt die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Tech-Stack und Ihrem gesamten Software-Ökosystem. So bietet die GitBook-Plattform beispielsweise die Synchronisierung von Dokumentationen mit Git-basierten Versionskontrollsystemen wie GitHub und GitLab an.
Ähnlich wie bei den Programmierkonventionen muss auch die Code-Dokumentation einem einheitlichen Stil und einer einheitlichen Struktur folgen. Die Einhaltung dieser Richtlinien kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere für große Unternehmens- und Open-Source-Repositorien mit zahlreichen Mitwirkenden.
Ähnlich wie KI-Tools zur Code-Prüfung, die die Codequalität, Funktionalität und den Stil überprüfen, können KI-Tools zur Code-Dokumentation die gesamte Dokumentation bewerten und die erforderlichen Änderungen hinsichtlich Stil und Struktur automatisch vornehmen. Viele dieser KI-Tools halten sich zudem an Dokumentationsstandards, die von der jeweiligen Programmiersprache abhängen, wie beispielsweise Javadoc für Java, JSDoc für JavaScript und Markdown für Python sowie weitere.
Top-Tipp: Erstellen Sie Vorlagen, die Stil- und Strukturrichtlinien für die Codedokumentation festlegen, und trainieren oder optimieren Sie anschließend Ihr gewähltes KI-Tool auf diesen Vorlagen. Erwägen Sie, Ihren Dokumentationsgenerator nicht nur anhand Ihrer gesamten Codebasis zu trainieren oder feinabzustimmen, sondern auch anhand anderer übergeordneter Wissensdatenbanken oder technischer Dokumentationen – einschließlich Architekturdiagrammen, Design-Flussdiagrammen und Produktanforderungsdokumenten –, um zusätzlichen Kontext hinzuzufügen und die Dokumentationsqualität zu verbessern.
Die Code-Dokumentation umfasst auch externe Typen, die typischerweise kundenorientiert sind und auf Entwickler und Benutzer außerhalb eines Unternehmens zugeschnitten sind. Zum Beispiel beschreibt die Dokumentation der Application Programming Interface (API) die verfügbaren Klassen, Funktionen, Methoden und Module der öffentlichen APIs eines Softwareprojekts.
Dokumentationsgeneratoren können API-Dokumentation in verschiedenen Formaten, einschließlich HTML, PDF und XML, als Reaktion auf Prompts in natürlicher Sprache erstellen. Diese KI-gestützten Tools werten Codedateien aus, um Endgerätbeschreibungen, Anforderungsparameterstrukturen und Antwortschemata sowie detaillierte Informationen zu Authentifizierungsanforderungen und Fehlercodes zu generieren.
Top-Tipp: KI-generierte API-Dokumentation muss von einem menschlichen Programmierer überprüft werden. Überprüfen Sie das Ergebnis, um sicherzustellen, dass es korrekt, vollständig und von hoher Qualität ist.
Die Modernisierung von Altlast-Code kann eine Herausforderung darstellen und erfordert daher eine sorgfältige Planung. Der erste Schritt besteht darin, sich durch die Durchsicht der verfügbaren Dokumentation einen Überblick über die gesamte Codebasis zu verschaffen. Allerdings fehlt es bei Altsystemen in der Regel an einer ausreichenden Dokumentation, sodass es Aufgabe der Entwickler ist, sich einen ausreichenden Überblick über das System zu verschaffen.
KI-gestützte Programmierassistenten wie IBM Bob können den Modernisierungsprozess unterstützen. Sie wurden in verschiedenen Programmiersprachen geschult – darunter auch ältere –, wodurch sie in der Lage sind, einen Code zu analysieren, Abhängigkeiten zu erfassen und eine übersichtliche Code-Dokumentation zu erstellen. Entwickler können die KI-generierte Dokumentation anschließend zum Debugging von Legacy-Code nutzen und als Leitfaden für ihren Modernisierungsansatz heranziehen, sei es bei der Code-Refaktorisierung, der Migration oder der Neuprogrammierung des Codes.
Top-Tipp: Fangen Sie klein an, um Überforderung zu vermeiden. Teilen Sie den Quellcode in kleinere, überschaubarere Module auf und dokumentieren Sie diese nacheinander. Wählen Sie eine zentrale oder kritische Komponente aus und arbeiten Sie sich dann entlang der Dokumentationskette zu weniger wichtigen oder nebensächlichen Bereichen vor.
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1. How are developers using AI? Innerhalb des 2025 DORA Report, Google, 23. September 2025
2. Developer Survey, Stack Overflow, 2025