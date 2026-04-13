Was ist ein Pull Request?

Ein Pull Request (PR) ist eine Methode, um Änderungen an einer Codebasis vorzuschlagen. Softwareentwickler verzweigen das Haupt-Code-Repository (auch „Repo“ genannt) in einen separaten Zweig, übertragen im Laufe ihrer Arbeit Code in diesen Zweig und erstellen einen Pull-Request, um ihre vorgeschlagenen Änderungen zur Codeüberprüfung zu kennzeichnen, bevor sie die Änderungen aus dem Zweig in die Haupt-Codebasis übernehmen oder zusammenführen.

PRs sind gängige Mechanismen in Git-Repositories wie Bitbucket und GitHub. GitLab verwendet für denselben Vorgang den Begriff „Merge Request“ anstelle von „Pull Request“.

Entwickler können Pull Requests über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder die Weboberfläche erstellen. Neue Pull Requests werden typischerweise für Fixes, Abhängigkeitsupdates, neue Funktion oder refactorierten Code geöffnet. Pull Requests optimieren Code-Reviews, halten Codebasen auf dem neuesten Stand und fördern die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern von Softwareentwicklungsteams.