IBM® Engineering Workflow Management fungiert als entscheidendes Bindeglied zwischen geforderter und geleisteter Arbeit, indem es Teams ermöglicht, Pläne, Aufgaben und den Projektstatus zu verwalten. Es bietet die Flexibilität, sich an jeden Prozess anzupassen, damit Unternehmen schnellere Release-Zyklen einführen und Abhängigkeiten in kleinen und komplexen Entwicklungsprojekten verwalten können. Diese Lösung, die lokal und in der Cloud verfügbar ist, bietet kostenlose Server-Software und flexible Preisgestaltungsmodelle.

Workflow Management ist auch in der IBM Engineering Lifecycle Management-Lösung als Teil eines nahtlos integrierten Angebots verfügbar: IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management und IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.