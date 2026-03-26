Geheimniserkennung mit KI: Ein Leitfaden für Entwickler

Die Geheimniserkennung ist der Prozess der Identifikation und Kennzeichnung sensibler Daten, die als „Geheimnisse“ bezeichnet werden, in Codebasen oder an anderen Stellen innerhalb von Softwareentwicklungsumgebungen. Diese automatisierte Verteidigungsstufe trägt dazu bei, sicherzustellen, dass keine sensiblen Informationen fest im Quellcode verankert oder in leicht lesbarer oder unverschlüsselter Form in den Quellcode eingebracht werden.

Die Identifikation von Sicherheitslücken ist Teil eines „Shift-Left“-Ansatzes, bei dem Sicherheitsmaßnahmen bereits in einer früheren Phase des Entwicklungsprozesses ansetzen. Geheimnisse können sich über den Code hinaus ausbreiten und das Risiko von Sicherheitsvorfällen erhöhen. Ein automatisierter Schutz durch die Erkennung von Geheimnissen kann dazu beitragen, die Workflows der Entwickler in großem Maßstab zu sichern.