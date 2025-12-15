6 Wege zur Steigerung der Entwicklerproduktivität mit KI und darüber hinaus

Künstliche Intelligenz verändert, wie Softwareentwickler programmieren, und macht sowohl einzelne Entwickler als auch ihre Teams produktiver. Insbesondere generative KI kann die Produktivität von Softwareentwicklungsteams steigern. In einer Umfrage des Managementberatungsunternehmens McKinsey wurden leistungsstarke Softwareorganisationen befragt und erzielten 16–30 % Verbesserungen bei der Teamproduktivität und 31–45 % Verbesserungen bei der Softwarequalität durch KI.1
Die Produktivität in der Softwareentwicklung umfasst jedoch mehr als nur Geschwindigkeit und Effizienz. Dazu gehören auch Effektivität, Codequalität und die Entwicklererfahrung. In einigen dieser Bereiche kann KI mehr behindern als helfen.
Eine Studie der gemeinnützigen Forschungsorganisation METR ergab, dass KI-Tools Entwickler in manchen Fällen sogar verlangsamen können. Die Befragten gaben einige Faktoren an, die die Verringerung der Geschwindigkeit erklären könnten, darunter KI-Tools, die in großen und komplexen Entwicklungsumgebungen schlechter abschneiden, und der Mangel an wichtigem implizitem Kontext oder Wissen der Tools.
Die Entwicklerumfrage von Stack Overflow 2025 zeigte ähnliche Ergebnisse. Lösungen, die „fast richtig, aber nicht ganz“ sind, nannten die Befragten als ihre größte Frustration in Bezug auf KI-Tools, gefolgt vom zeitaufwändigen Debugging von KI-generierten Codezeilen. Befragte Entwickler sagten außerdem, dass sie sich weiterhin an andere Menschen wenden, wenn sie den Antworten der KI nicht vertrauen, ethische oder sicherheitspolitische Bedenken bezüglich Code haben, Best Practices lernen möchten oder wenn sie feststecken und das Problem nicht erklären können.
Dies macht den menschlichen Faktor umso wertvoller für die Entwicklung leistungsstarker und produktiver Entwickler. KI wird zu einem unverzichtbaren Tool für die Softwareentwicklung, aber sie ist kein Zauberstab. Für eine effektive Softwareentwicklung ist nach wie vor der Input von Menschen erforderlich. Hier sind sechs Möglichkeiten, die Produktivität von Softwareentwicklern zu steigern – mit KI und darüber hinaus.
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Einige Teile des Softwareentwicklungsprozesses können von KI-unterstützter Automatisierung profitieren. DevOps ist ein Paradebeispiel für die Automatisierung eines flexiblen Entwicklungszyklus durch Integration und Bereitstellung (CI/CD).
Inspiriert vom DevOps-Ansatz können Softwareentwicklungsteams wiederkehrende oder routinemäßige Aufgaben automatisieren, um ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen und zu optimieren und ihre Anstrengungen auf produktivere Initiativen wie die Optimierung von Code oder die Entwicklung neuer Funktionen umzulenken. Infrastructure as Code (IaC)-Tools können beispielsweise die Einrichtung und Konfiguration für eine schnelle Einführung neuer Entwickler sowie für Konsistenz zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen automatisieren.
Weitere Automatisierungstools umfassen Linter und KI-Code-Review-Systeme, die Code auf stilistische Probleme und Programmierfehler analysieren, KI-gestützte Sicherheitsplattformen zur Identifizierung von Sicherheitslücken sowie KI-gesteuerte Code-Test-Anwendungen zur Überprüfung von Funktionalität, Qualität und Leistung.
Wenn Entwickler eine Aufgabe erhalten, stürzen sie sich meist sofort ins Programmieren. Aber das Layouten des Designs vor der Umsetzung in Code kann Ihnen auf lange Sicht Zeit sparen, da Sie minderwertige Lösungen debuggen oder überarbeiten müssen. Selbst ein grobes Flussdiagramm, eine Gliederung oder ein Schema kann Ihnen helfen, die optimalste Umsetzung zu überlegen und zu entwickeln.
Teamleiter müssen bei der Aufgabenverteilung an einzelne Entwickler klare Ziele festlegen, damit diese ihren Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechend einteilen können, um die erwarteten Ergebnisse zu erzielen. Wenn man Softwareingenieuren die Autonomie gibt, ein Problem auf ihre Weise anzugehen, fühlen sie sich verantwortlich und zielgerichtet, da sie zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Software, die sie entwickeln, beitragen können. Eine solche Freiheit, zu erkunden, kann Entwickler sogar dazu befähigen, von der Optimierung zur Innovation zu verschieben.
Viele Künstler produzieren ihre besten Werke, wenn sie „im Flow“ sind – ein Zustand intensiver Konzentration, der Höchstleistungen ermöglicht. Da Codierung auch als Kunstform betrachtet werden kann, muss die Kreativität eines Softwareentwicklers freigesetzt werden, indem man ihm die Zeit und den Raum gibt, einen „Flow-Zustand“ zu erreichen und „im Flow“ zu bleiben.
Für Entwickler bedeutet das, die produktivsten Stunden zu finden und diese als dedizierte Programmierzeit einzuplanen. Um Ihre Konzentration aufrechtzuerhalten, versuchen Sie, Ablenkungen während dieser Zeit zu minimieren, z. B. indem Sie E-Mail- und Nachrichtenbenachrichtigungen pausieren. Stellen Sie sicher, dass Sie zwischendurch auch Pausen einlegen, um Ihre Energie wieder aufzufüllen.
Für Führungskräfte in der Softwareentwicklung bedeutet das, die Grenze zu respektieren, die jedes Teammitglied in Bezug auf seinen Flow-Zustand gesetzt hat. Sie können sogar Zeit in ihren Kalendern für konzentrierte Programmierstunden, gemeinsames intensives Arbeiten oder kurze Codierung-Sprints blockieren.
Zahlreiche Faktoren können den Arbeitsalltag eines Entwicklers stören, darunter unnötige Meetings, schwerwiegende Probleme und dringende Fehlerbehebungen. Um damit umzugehen, greifen Entwickler häufig auf Kontextwechsel und Multitasking zurück. Solch häufige Fragmentierung kann die mentalen Batterien der Entwickler entladen und zu Burnout führen.
Teamleiter können bei der Verwaltung von Prioritäten und laufenden Arbeiten behilflich sein. Erwägen Sie, eine wöchentliche oder zweiwöchentliche Liste von Teammitgliedern zu erstellen, die für die Untersuchung und Behebung schwerwiegender Probleme zuständig sind. Beziehen Sie nur die unbedingt notwendigen Mitglieder in die Besprechungen ein und legen Sie von Anfang an zielgerichtete Tagesordnungen fest.
Stellen Sie Vorlagen mit strukturierten Lösungen für schwierige Probleme oder allgemeine Aufgaben zusammen, damit die Teammitglieder sie wiederverwenden können, anstatt das Rad neu zu erfinden. Leitfäden für Codierungsstandards und andere Best Practices sollen Entwicklern helfen, schnell einen geeigneten Ansatz zu finden und Entscheidungsmüdigkeit zu vermeiden. Halten Sie die Code-Dokumentation aktuell, um den Zeitaufwand für die Navigation im Quellcode zu reduzieren. In vielen dieser Szenarien kann KI helfen, etwa KI-Agenten, die die Dokumentation mit dem aktuellen Zustand des Repositorys synchronisieren, oder KI-gestützte Codierassistenten wie Claude Code, Cursor, GitHub Copilot und IBM Bob, die automatisch die notwendigen Codierungsstile und -standards anwenden und Pull-Request-Workflows erleichtern.
Durch die Reduzierung der kognitiven Belastung gewinnen Entwickler mehr Gehirnkapazität für Programmierung und Problemlösung zurück.
Ein Arbeitsumfeld in der Softwareentwicklung, das Lernen fördert und Wachstum unterstützt, verbessert nicht nur die Fähigkeiten der Entwickler, sondern kann auch deren Motivation steigern. Laut der PwC-Studie „Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025“ sind „Mitarbeiter, die sich bei ihrer Weiterbildung unterstützt fühlen, um 73 % motivierter als diejenigen, die die geringste Unterstützung erfahren.“² Motivierte Programmierer sind potenziell engagierter und produktiver, was wiederum ihre Zufriedenheit als Entwickler und die Bindung an den Arbeitsplatz stärken kann.
Typische Möglichkeiten zur Weiterbildung sind die Teilnahme an Online-Kursen sowie die Teilnahme an relevanten Konferenzen und Workshops. Weitere Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung umfassen Code-Reviews, Mentoring und Paarprogrammierung. Diese praxisnahen Erfahrungen ermöglichen es den Mitgliedern, Abkürzungen, Strategien und Einblicke zu teilen und so zu einer Kultur beizutragen, die Zusammenarbeit, Unterstützung und Teamarbeit schätzt.
Programmierkenntnisse und Fachkenntnisse sind unerlässlich, aber Programmierer müssen diese Fähigkeiten und Fachkenntnisse auch durch hochwertige Tools kanalisieren. Dazu gehören integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs), Programmiersprachen und Frameworks, Projektmanagement-Software und Versionskontrollsysteme, um nur einige zu nennen.
Stellen Sie sicher, dass sich diese Tools nahtlos in Entwicklungsabläufe und Softwarelieferprozesse einfügen, um das Tempo der Softwareentwicklung zu erhöhen und die Entwicklungsreibung zu verringern. Setzen Sie auf moderne, bewährte Technologien, um die mit veralteten Systemen und monolithischen Architekturen verbundenen technischen Schulden zu vermeiden.
Wählen Sie Framework und Sprachen aus, die nicht nur zu den Geschäftsergebnissen und Projektanforderungen, sondern auch zu den Funktionen Ihres Teams passen. Eine solide Dokumentation kann dazu beitragen, Probleme schnell zu lösen, während eine aktive Community Unterstützung bieten kann.
Man kann nur das verbessern, was man misst – das gilt auch für die Produktivität von Entwicklern. Technologieunternehmen und Forschungsorganisationen haben unterschiedliche Kennzahlen eingeführt, wobei DORA und SPACE als beliebte Maßstäbe zur Messung der Produktivität von Entwicklern hervorstechen.
Als langjähriges Forschungsprogramm von Google Cloud zielt DORA darauf ab, „die Funktionen zu verstehen, die die Softwarebereitstellung und die Leistung steuern.“ Hier sind seine fünf wichtige Metriken:
Die Änderungsdurchlaufzeit (auch Zykluszeit genannt) misst, wie lange es dauert, bis eine Codeänderung oder ein Commit die Produktionsumgebung erreicht.
Die Bereitstellungshäufigkeit misst, wie oft ein Team Änderungen in die Produktionsumgebung überträgt.
Die Wiederherstellungszeit der fehlgeschlagenen Bereitstellung (früher bekannt als mittlere Wiederherstellungszeit oder MTTR) misst, wie lange die Wiederherstellung von Bereitstellungsfehlern benötigt.
DORA-Metriken stellen quantitative Metriken dar, die auf Engpässe bei der Stabilität und dem Durchsatz von Softwareänderungen hinweisen können.
Unterdessen entwickelten Forscher von GitHub und Microsoft das SPACE-Framework, das aus diesen Produktivitätskennzahlen besteht:
Zufriedenheit und Wohlbefinden
Leistung
Aktivität
Kommunikation und Zusammenarbeit
Effizienz und Ablauf
SPACE-Kennzahlen können schwieriger zu messen sein, da sie eher qualitativ und subjektiv sind. Echtzeit-Umfragen können hilfreich sein, da sie Daten zu bestimmten Zeitpunkten erfassen.
Die Kombination von quantitativen und qualitativen Messungen bietet ein ausgewogeneres Bild sowohl der individuellen Leistung als auch der Teamleistung. Legen Sie Basiskennzahlen fest, mit denen Sie im Laufe der Zeit vergleichen können, und erwägen Sie, ein Dashboard zu implementieren oder einzuführen, um die Produktivitätskennzahlen der Entwickler besser zu visualisieren. Vermeiden Sie die Fixierung auf eine einzige Kennzahl und wählen Sie diejenigen aus, die für Ihr Team am wichtigsten sind, damit es sich auf die richtigen konzentrieren kann.
Denken Sie vor allem daran, Metriken nicht als Ziele, sondern als Leitfaden zu betrachten. Andernfalls konzentrieren sich die Entwickler mehr darauf, die Anforderungen zu erfüllen, als darauf, einen Mehrwert zu schaffen, was die Produktivität behindert, anstatt sie zu steigern. Die Ergebnisse dieser Messungen signalisieren, was verbessert werden muss, und begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem produktiveren Software-Engineering-Team.
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1. Unlocking the value of AI in software development, McKinsey, 3. November 2025
2. Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025, PwC, 12. November 2025