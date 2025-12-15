6 Wege zur Steigerung der Entwicklerproduktivität mit KI und darüber hinaus

Die Produktivität in der Softwareentwicklung umfasst jedoch mehr als nur Geschwindigkeit und Effizienz. Dazu gehören auch Effektivität, Codequalität und die Entwicklererfahrung. In einigen dieser Bereiche kann KI mehr behindern als helfen.

Eine Studie der gemeinnützigen Forschungsorganisation METR ergab, dass KI-Tools Entwickler in manchen Fällen sogar verlangsamen können. Die Befragten gaben einige Faktoren an, die die Verringerung der Geschwindigkeit erklären könnten, darunter KI-Tools, die in großen und komplexen Entwicklungsumgebungen schlechter abschneiden, und der Mangel an wichtigem implizitem Kontext oder Wissen der Tools.

Die Entwicklerumfrage von Stack Overflow 2025 zeigte ähnliche Ergebnisse. Lösungen, die „fast richtig, aber nicht ganz“ sind, nannten die Befragten als ihre größte Frustration in Bezug auf KI-Tools, gefolgt vom zeitaufwändigen Debugging von KI-generierten Codezeilen. Befragte Entwickler sagten außerdem, dass sie sich weiterhin an andere Menschen wenden, wenn sie den Antworten der KI nicht vertrauen, ethische oder sicherheitspolitische Bedenken bezüglich Code haben, Best Practices lernen möchten oder wenn sie feststecken und das Problem nicht erklären können.

Dies macht den menschlichen Faktor umso wertvoller für die Entwicklung leistungsstarker und produktiver Entwickler. KI wird zu einem unverzichtbaren Tool für die Softwareentwicklung, aber sie ist kein Zauberstab. Für eine effektive Softwareentwicklung ist nach wie vor der Input von Menschen erforderlich. Hier sind sechs Möglichkeiten, die Produktivität von Softwareentwicklern zu steigern – mit KI und darüber hinaus.