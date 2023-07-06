Die IT-Automatisierung ist oft Teil einer Initiative zur digitalen Transformation. Dazu gehört in der Regel der Einsatz von Software und anderen Technologien, um manuelle IT-Prozesse zu automatisieren. Die IT-Automatisierung verringert den Druck auf IT-Experten, wenn die Erwartungen der Kunden steigen.

Unternehmen fordern zunehmend neue und verbesserte Produktfunktionen sowie geringere Ausfallzeiten. Je mehr manuelle Arbeit die IT-Automatisierung übernimmt, desto effektiver können die Teams diese wichtigeren Aufgaben für ihre Kunden priorisieren.

Mit der Einführung von Automatisierungstechnologien in Unternehmen jeder Größe müssen die Führungskräfte entscheiden, wie sie diese am besten einsetzen, um die Arbeit ihrer Mitarbeiter zu ergänzen oder zu verbessern. Unternehmen richten ihre Bemühungen im Bereich der Automatisierung auf die Verwaltung von IT-Aufgaben, um ihre Markteinführung zu beschleunigen, die Reaktionszeit auf Kundenanfragen zu verkürzen und Bedrohungen und Risiken zu minimieren.

Unternehmen, die ihre Abläufe verstärkt automatisieren, verbessern ihr Angebot in mehrfacher Hinsicht: z. B. durch die Möglichkeit, neue Lösungen dank verbesserter Effizienz auf den Markt zu bringen und eine erhöhte Nachfrage aufgrund verbesserter Skalierbarkeit zu bedienen.



Wer automatisierte Technologien einsetzt, die sowohl auf interne als auch auf externe Ereignisse reagieren, ist zudem besser gerüstet, um auf Herausforderungen zu reagieren. Zudem können sie durch Skripte und die Analyse von Echtzeitdaten rascher neue Möglichkeiten erkennen.

Dank der IT-Automatisierung können Mitarbeiter sich auf weiterführende Aufgaben und komplexere Probleme konzentrieren. So bietet die größere Bandbreite dem Einzelnen die Möglichkeit, sich auf die Auswirkungen neuer Technologien wie der generativen KI und des Quantencomputings zu konzentrieren. Dadurch können sie mehr Zeit für die strategische Planung und den Aufbau von Beziehungen nutzen. Und schließlich trägt die Entlastung der Mitarbeiter von sich wiederholenden, wenig belastenden Workloads dazu bei, dass sie engagiert und zufrieden sind.