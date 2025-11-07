CI/CD-Strategien und -Tools ermöglichen es Entwicklern, sich von den umständlichen und oft langwierigen manuellen Prozessen zu verabschieden, die mit der traditionellen Entwicklung einhergehen.

Die traditionelle Entwicklung folgt einem linearen, sequenziellen Prozess, bei dem jede Phase – Anforderungserhebung, Design, Codierung, manuelles Testen und Bereitstellung – abgeschlossen sein muss, bevor die nächste beginnt, selbst wenn zwischen den einzelnen Phasen lange Pausen liegen.

Jeder Entwickler war dafür verantwortlich, Code manuell in neue Iterationen einer App oder eines Dienstes zu integrieren. Verschiedene Codeteile funktionierten nicht immer gut zusammen, und Entwickler integrierten ihre Änderungen zu unterschiedlichen Zeitplänen (manchmal in letzter Minute), sodass Integration ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess war, besonders für große Entwicklungsteams.

Auch Softwaretests fanden selten statt. Teams implementierten typischerweise große Batch-Updates auf einmal (oft nach der Code-Implementierung), wodurch Fehler unentdeckt blieben und sich im Code ansammelten. Wenn Probleme auftraten, hatten die Entwickler Mühe herauszufinden, welche Änderung das Problem verursacht hatte.

Infolgedessen stießen Teams auf anspruchsvollere Debugging- und Qualitätssicherungsaufgaben, höhere Ausfallraten und langsamere Codeveröffentlichungen; Nutzer sahen mehr Softwarefehler und -fehler; und Unternehmen verloren Umsatz durch Verarbeitungsineffizienzen.

CI/CD automatisiert die meisten Aspekte des Baus, Tests und der Veröffentlichung von Software. Automatisierte Pipelines implementieren eine kontinuierliche Integration, Testung und Bereitstellung während des gesamten Entwicklungslebenszyklus und verbessern so die Effizienz und Zuverlässigkeit der Pipelines.

Codeänderungen werden kontinuierlich und schrittweise in ein gemeinsames Repository eingegliedert, automatisch nach jedem Commit erstellt und getestet und schnell bereitgestellt (manchmal mehrmals täglich). Kleine Änderungen und häufige Code-Commits ermöglichen es Entwicklern, Probleme früher zu erkennen und Rollbacks einfacher durchzuführen.

Mit CI/CD-Tools kennen die Teams sofort die Ergebnisse jedes Commits, und jeder kann den Status jedes Builds, Tests und jeder Bereitstellung sehen. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Transparenz der Entwicklungspipeline für Entwicklungs- und Betriebsteams zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu vereinfachen.