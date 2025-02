Was ist Platform Engineering?

Platform Engineering vor allem eine Fachrichtung innerhalb des Software-Engineerings, der Software-Entwicklung und des IT-Betriebs und ist eine Schlüsselkomponente von DevOps. Dazu gehört eine Kombination aus Praktiken, Prozessen und Rollen, die dem Aufbau und der Pflege interner Plattformen dienen, die die Produktivität der Entwickler und die betriebliche Effizienz steigern.

Ähnlich wie bei der Gestaltung einer Werkstatt, in der alle notwendigen Werkzeuge und Materialien perfekt angeordnet sind, trägt das Platform Engineering dazu bei, eine sichere, konsistente Umgebung zu schaffen, in der sich Entwickler auf ihre Projekte konzentrieren können. Dieser Spezialbereich der Softwareentwicklung verbessert die Produktivität und Betriebseffizienz von Entwicklern durch den Aufbau und die Verwaltung interner Entwicklerplattformen (IDPs).

IDPs reduzieren die Komplexität, indem sie standardisierte Self-Service-Tools und automatisierte Workflows bereitstellen, die dazu beitragen, Fehler zu minimieren und Entwicklern ein effektiveres Arbeiten in einem sicheren, geregelten Framework zu ermöglichen. Durch die Aufrechterhaltung dieser stabilen Umgebungen können sich die Entwickler auf Innovation konzentrieren und gleichzeitig die Produktbereitstellung beschleunigen, die Sicherheit verbessern und die Skalierbarkeit unterstützen.

Platform Engineering ist besonders wichtig in cloudnativen Umgebungen, in denen eine skalierbare und resiliente Infrastruktur von entscheidender Bedeutung ist. Mithilfe von Infrastructure-as-Code (IaC) automatisiert Platform Engineering die Verwaltung und Einrichtung der Infrastruktur und verbessert so die betriebliche Effizienz, Sicherheit und Compliance.

Mehr und mehr Entwicklungsunternehmen bilden Platform-Engineering-Teams, um die Komplexität der Softwarebereitstellung zu reduzieren, die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten und zuverlässige Tools und Arbeitsabläufe anzubieten. Dadurch wird die Erfahrung der Entwickler verbessert, die Bereitstellung von Anwendungen beschleunigt und die Entwicklung auf die Unternehmensziele abgestimmt.