Jenseits von Shift Left: Wie „Shifting Everywhere“ mit KI-Agenten DevOps-Prozesse verbessern kann

Stellen Sie sich vor, Sie bestellen Essen für eine Dinnerparty, aber der Lieferroboter, der Ihr Essen transportiert, bleibt liegen, weil er nicht auf den unebenen Gehwegen in Ihrer Nachbarschaft navigieren kann. Oder weil das GPS-System nicht in der Lage ist, Umleitungen um eine nahe gelegene Straßensperrung herum zu finden.

Oder noch schlimmer, der Roboter kommt, aber Ihr Essen fehlt — Cyberkriminelle haben die Authentifizierungsprotokolle des Lieferdienstes gehackt und Ihre Mahlzeit (und Ihre personenbezogenen Daten) mitgenommen.

Ohne fortschrittliche Test- und Sicherheitspraktiken, die den heutigen Softwareumgebungen und Cybersicherheitsbedrohungen entsprechen, könnten DevOps-Teams und die Endbenutzer, die sich auf ihre Produkte verlassen, häufiger auf solche Probleme stoßen. Viele Kunden würden frustriert sein und zu einem anderen Lieferdienst wechseln (niemand mag es, unerwartet hungrig zu sein), und das Unternehmen würde die Auswirkungen dieser Frustration auf sein Geschäftsergebnis zu spüren bekommen.

Agentische KI-Tools können dem Entwicklungsteam des Bereitstellungsservices helfen, solche Probleme zu vermeiden. So könnte das Team beispielsweise Agenten einsetzen, um eine umfassende Suite zu erstellen, die Fehler und Sicherheitslücken während der Codierung identifiziert, lange bevor die Lieferroboter ihre erste Bestellung abholen.

Agentische KI-Tools können sogar „Teams“ mit mehreren Agenten verwenden, um digitale Zwillinge mit hoher Genauigkeit zu erstellen, die reale Herausforderungen simulieren, denen die Roboter begegnen könnten. So können Entwickler das Codeverhalten und die Abhängigkeitsinteraktionen testen, bevor sie mit der Programmierung beginnen. Dabei handelt es sich um einen „Shift Left“, bei dem die Test- und Qualitätssicherungspraktiken früher im Softwareentwicklungszyklus durchgeführt werden.

Angesichts der Komplexität moderner Softwaresysteme und der Nachfrage nach mehr Agilität und Zusammenarbeit hat sich dieser Fokus auf Erkennung zu der umfassenderen DevSecOps-Praxis „Shift Everywhere“ entwickelt. Ein „Shift Everywhere“-Ansatz zielt darauf ab, „die Integration von Sicherheit und Sicherheitspraktiken in jeder Phase des Softwareentwicklungszyklus zu automatisieren“.

Dies ist eine große Aufgabe – sowohl in praktischer als auch in kultureller Hinsicht –, die viele Unternehmen dazu veranlasst hat, genauer zu erkunden, wie sie die Funktionen der KI bei DevOps-Praktiken nutzen können. Zu den neuesten dieser Technologien gehört die agentische KI, die Folgendes kann:

Mehrstufige Aufgaben ausführen. KI-Agenten können hochrangige Ziele in kleinere Teilaufgaben aufteilen und Aufgaben durch mehrere Phasen bis zum Abschluss ausführen.

Anpassung in Echtzeit. KI-Agenten können ihr Verhalten und ihre Pläne auf der Grundlage neuer Informationen oder sich ändernder Bedingungen anpassen.

Zusammenarbeit bei der Aufgaben- und Workflow-Orchestrierung. Agentische KI-Systeme können sich mit anderen KI-Agenten abstimmen und kommunizieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Verbesserung im Laufe der Zeit. Mit Funktionen wie Reinforcement Learning können KI-Agenten aus Erfahrungen lernen, ihre Entscheidungsfindung verbessern und ihre Strategien im Laufe der Zeit anpassen.

Agentische KI-Tools verfügen auch über autonome Entscheidungsfindungsfunktionen, und Unternehmen sind von diesen Möglichkeiten begeistert.

Laut dem IBM Institute for Business Value (IBM IBV) sind „86 % der Führungskräfte der Meinung, dass KI-Agenten bis 2027 die Automatisierung von Prozessen und die Neuerfindung von Workflows effektiver gestalten werden“. Fast 80 % der leitenden Angestellten haben bereits irgendeine Form der agentischen KI in ihren Unternehmen eingeführt, und 19 % der Unternehmen setzen die agentische KI im großen Maßstab ein.

Intelligente KI-Agenten können jetzt die Softwareentwicklung, Bereitstellung, Überwachung und Upgrades orchestrieren. Sie können „Shift Left“- und „Shift Everywhere“-Praktiken für überlastete Entwickler, die möglicherweise nicht immer die Kapazitäten haben, Software gründlich zu testen und zu sichern, bevor sie bereitgestellt wird, handhabbarer machen.