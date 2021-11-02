Was ist GitOps?

In einem früheren Blogbeitrag haben wir DevOps im Bereich Edge Computing behandelt. Hier sehen wir uns nun an, wie GitOps im Edge Computing angewendet werden kann. Wir haben auf die drei Bereiche des Edge-Computing hingewiesen:

Enterprise Edge

Netzwerk-Edge

Geräte-Edge (oder Remote-Edge)

Es gibt auch die Cloud oder das Unternehmensrechenzentrum. Sehen wir uns diese Bereiche im Detail an. Neben den Edge-Umgebungen zeigt Abbildung 4 auch die drei GitOps-Bereiche: Infrastruktur, Services und Anwendungen.

Cloud-/Unternehmensrechenzentrum

Edge Computing führt in den meisten IT-Zentren zu einer zunehmenden Verbreitung von OpenShift- oder Kubernetes-Clustern. Es hat das Potenzial, eine enorme Größenordnung von Hunderten bis Tausenden von Bereitstellungen pro Kunde zu erreichen. Das Ergebnis ist, dass IT-Abteilungen in Unternehmen mehrere unabhängige oder kooperative Container-Laufzeit-Cluster verwalten müssen, die On-Prem und/oder in Public Clouds ausgeführt werden.

Sicherzustellen, dass Cluster denselben gewünschten Zustand aufweisen – das Ausrollen einer Änderung und das Zurücksetzen einer Änderung in mehreren Clouds – ist ein wesentlicher Vorteil, den GitOps für Edge- und IoT-basierte Unternehmen bietet.

Netzwerk-Edge

Das GitOps-Paradigma ist am Netzwerkrand anwendbar, da eine der größten Herausforderungen für Kommunikationsdienstleister (CSPs) darin besteht, ihre Netzwerke zu orchestrieren, zu automatisieren und zu verwalten. Während 5G für Verbraucher ein Segen ist, stellen softwaredefinierte Netzwerke (SDNs), Network Slicing mit unterschiedlichen Bandbreiten und eine schnellere Bereitstellung die Telekommunikationsanbieter vor Herausforderungen.

Eine automatisierte Bereitstellungspipeline ist eine Möglichkeit für CSPs, ihren Kunden Dienste schneller zur Verfügung zu stellen. Ein zentrales Repository und ein deklarativer Ansatz für die Bereitstellung der Container-Infrastruktur bedeuten eine schnellere Markteinführung neuer Funktionen und Änderungsanforderungen. Ein solches Paradigma wird die Bereitstellung von VNFs (Virtual Network Functions) und CNFs (Cloud-Native Network Functions) am Netzwerkrand unterstützen. Die Containerisierung von Netzwerkkomponenten ermöglicht die Verwaltung solcher Funktionen. Da alle Konfigurationsaktivitäten protokolliert und in Git gespeichert werden, ist die Möglichkeit, Änderungen nachzuverfolgen, für Compliance- und Audit-Zwecke von entscheidender Bedeutung. In den Referenzen finden sich einige verwandte Blogs von WeaveWorks: