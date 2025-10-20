Was ist Code-Dokumentation?

Dokumentation als Code oder „Docs as Code“ behandelt die Dokumentation wie Softwarecode. Dieser Ansatz verwaltet die Dokumentation mit denselben Tools wie der Quellcode, einschließlich Versionskontrollsystemen zur Überprüfung und Nachverfolgung von Änderungen, automatisiertes Testen zur Identifizierung von Formatierungs- und Stilfehlern sowie kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) für die Aktualisierung und das Bereitstellen der Dokumentation.

Während die Code-Dokumentation die allgemeinere Praxis der Dokumentation von Code umfasst, ist „Docs as Code“ eine spezifische Strategie und ein eher technischer Ansatz zum Schreiben von Dokumentation.