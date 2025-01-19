Die Softwareentwicklung folgt traditionell einem linearen Ablauf: Planen, Programmieren, Testen, Bereitstellen. Jahrzehntelang wurde die Sicherheit erst in der Testphase berücksichtigt - nachdem bereits Tausende von Codezeilen geschrieben worden waren.

SSDLC stellt diesen traditionellen Ansatz in Frage, indem es die Sicherheit vom ersten Tag an in alle Phasen des Lebenszyklus der Softwareentwicklung (Software Development Lifecycle, SDLC) einbettet. Der SSDLC gliedert sich meist in neun Phasen: Anforderungen, Analyse, Planung, Design, Entwicklung, Dokumentation, Test, Bereitstellung und Wartung.

Teams erörtern zunächst Sicherheitsbedenken und funktionale Anforderungen, während Entwickler sicheren Code schreiben, indem sie validierte Eingaben und Authentifizierungsstandards verwenden. Die Tests laufen kontinuierlich, nicht nur vor der Veröffentlichung, oft durch automatisierte Codebewertungen.

Dieser „Shift Left“-Ansatz integriert die Sicherheit zu einem früheren Zeitpunkt in den Entwicklungsprozess und kann dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Software entwickeln. Anstatt sich während der Testphase zu fragen: „Ist das sicher?“, stellen sich Teams die Frage: „Wie können wir das sicher gestalten?“, bevor sie die erste Codezeile schreiben.

Nehmen wir zum Beispiel eine Banking-Anwendung. Bei der klassischen Entwicklung könnte während der Tests vor dem Start eine Schwachstelle bei der SQL-Injection entdeckt werden, die dazu führt, dass die Entwickler Datenbankinteraktionen für Hunderte von Dateien neu schreiben müssen. Mit einem SSDLC erkennen Teams diese Schwachstelle viel früher, da Sicherheitsüberprüfungen während der Gestaltungs-, Entwicklungs- und Testphasen durchgeführt werden.

Aktuelle Daten zeigen, warum dieser proaktive Ansatz wichtig ist. Laut einer aktuellen Studie zur Sicherheit der Lieferkette stiegen die Angriffe in der Software-Lieferkette innerhalb von nur drei Jahren um 1300 %.1

SSDLC kann Unternehmen vor diesen und anderen Cyberangriffen schützen, indem Schwachstellen früher erkannt werden – wenn die Fixes am einfachsten und kostengünstigsten sind. Es kann auch dabei helfen, die Einhaltung von Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) zu gewährleisten.