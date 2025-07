Was ist eine Software-Stückliste (Software Bill of Materials, SBOM)?

SBOMs dienen als Grundlage für das Risikomanagement in der Lieferkette, indem sie einen umfassenden Einblick in die Software von Drittanbietern ermöglichen. Unternehmen nutzen häufig KI-gestützte Plattformen, um SBOM-Daten zusammen mit anderen Sicherheitsmetriken zu analysieren und so einen ganzheitlichen Überblick über den Zustand und die Risikolage ihrer Anwendungen zu erhalten.



Diese Plattformen verfolgen Komponentenversionen, bewerten Lieferantenrisiken und fördern die Einhaltung von Lizenzen, während sie umsetzbare Erkenntnisse für Risikominderung liefern. Die Integration von SBOM-Daten in umfassendere Risikomanagementprozesse ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen über ihre Softwareabhängigkeiten zu treffen und sicherere, konformere Anwendungsumgebungen zu erhalten.