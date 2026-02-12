SCA-Tools scannen den Quellcode der Software, erfassen ihn in einer Datenbank, vergleichen ihn mit bekannten Datenbanken für Schwachstellen, suchen nach Updates oder Lizenzproblemen und erstellen dann einen Bericht.

Obwohl die Analyse der Softwarezusammensetzung alle Arten von Softwareelementen scannen kann, einschließlich proprietärer Komponenten und Container-Images, wird sie am häufigsten zur Analyse von Open-Source-Bibliotheken verwendet. Open-Source-Komponenten sind in nahezu jeder modernen Codebasis in gewissem Umfang enthalten, und da Schwachstellen in ihrem Code öffentlich bekannt sind, ist es besonders wichtig, Open-Source-Software aktuell und transparent zu halten.

SCA-Tools verwalten die Risiken von Schwachstellen durch Softwarekomponenten unbekannter Herkunft, Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Open-Source-Lizenzen sowie unvollständige oder unzureichende Dokumentation oder Unterstützung für Open-Source-Bibliotheken.

Die Analyse der Softwarezusammensetzung ist Teil der cloudnativen DevOps-Pipeline, die den Softwareentwicklungsprozess mit dem IT-Betrieb integriert. SCA unterstützt auch den Sicherheitsstatus eines Unternehmens als Teil der DevSecOps-Pipeline, die Sicherheit in Entwicklung und Betrieb integriert. SCA-Tools können in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) bereitgestellt werden und ermöglichen die Codeanalyse in Echtzeit während des Entwicklungsprozesses.

SCA unterscheidet sich von anderen Formen des Schwachstellen-Scannings wie statische Anwendungssicherheitstests (SAST), dynamische Tests der Anwendungssicherheit (DAST)dem Scannen von Abhängigkeiten.

IT-Teams verwenden oft SCA-Tools, um eine Software-Stückliste (SBOM) zu erstellen. Die SBOM listet alle Komponenten, Bibliotheken und Module eines Softwareprodukts in einem maschinenlesbaren Format auf, um die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit der Lieferkette zu gewährleisten. SBOMs können zudem SCA-Scanning-Richtlinien weiter optimieren.

Laut Umfragedaten der International Data Corporation (IDC) nutzten im Jahr 2024 93 % der Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern Open-Source-Software, was den weit verbreiteten Bedarf an SCA-Lösungen unterstreicht.1