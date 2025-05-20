Die Anwendungsarchitektur hat wieder einen Wendepunkt erreicht. KI-Agenten entwickeln sich zu mächtigen Bausteinen moderner Systeme, die traditionelle Microservices ergänzen, erweitern oder sogar ersetzen.

Dieser architektonische Wandel behält das grundlegende Muster der zusammensetzbaren Komponenten bei und bringt bedeutende Gewinne in Entwicklungsgeschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Integrationsfähigkeiten mit. Unternehmen, die neue Anwendungen mit Frameworks entwickeln, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft.