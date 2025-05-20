Die Anwendungsarchitektur hat wieder einen Wendepunkt erreicht. KI-Agenten entwickeln sich zu mächtigen Bausteinen moderner Systeme, die traditionelle Microservices ergänzen, erweitern oder sogar ersetzen.
Dieser architektonische Wandel behält das grundlegende Muster der zusammensetzbaren Komponenten bei und bringt bedeutende Gewinne in Entwicklungsgeschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Integrationsfähigkeiten mit. Unternehmen, die neue Anwendungen mit Frameworks entwickeln, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft.
Die Geschichte der Anwendungsarchitektur zeigt ein konsistentes Muster der Zerlegung in immer intelligentere Komponenten.
1990er Jahre: Monolithische Anwendungen
Single-Codebase-Systeme dominierten das Unternehmenscomputing und stellten erhebliche operative Herausforderungen dar:
Anfang der 2000er Jahre: Serviceorientierte Architektur (SOA)
SOA ging die monolithischen Beschränkungen an, indem Anwendungen in geschäftsorientierte Dienste zerlegt wurden:
2010er Jahre: Microservices
Die Microservices-Architektur unterteilte Anwendungen in kleinere, unabhängig einsetzbare Einheiten:
Bietet ein hybrides Modell: kompilierter Kern mit Schlussfolgerungsschicht
Verwendet Dual-Mode: API-Verträge mit semantischem Verständnis
Ist eher strategisch (kritische Pfade plus Argumentationsschnittstellen)
Ein traditioneller Zahlungsverarbeitungs-Microservice benötigt Tausende von Codezeilen, um Validierung, Verarbeitung, Fehlerzustände und Integrationen zu verarbeiten. Im Gegensatz dazu kombinieren leistungsstarke KI-Agenten vorkompilierte Komponenten für kritische Pfade mit Funktionen für komplexe Entscheidungen. Dieser hybride Ansatz trägt dazu bei, sowohl Leistung als auch adaptive Intelligenz zu gewährleisten.
Beispielsweise zeigt die Implementierung von Semantic Kernel Agents in C# mit Voraus-of-Time (AOT)-Kompilierung, dass Produktionsagentensysteme traditionelle Microservices in der Leistung erreichen oder übertreffen können, während sie wertvolle Funktionen hinzufügen.
So wie Microservices zugrunde liegende Orchestrierungsplattformen benötigen, benötigen KI-Agenten spezialisierte Frameworks. Moderne Lösungen wie Semantic Kernel und LangChain Enterprise bieten diese erforderliche Infrastruktur für die Agentenkoordination mit Unternehmensklasse-Leistung.
Diese Frameworks bieten Funktionen, die über die traditionelle Service-Orchestrierung hinausgehen, während sie gleichzeitig erwartete Unternehmensklasse-Leistung einhalten:
Der Wechsel zur agentischen Architektur bringt messbare Vorteile mit sich, wie zum Beispiel:
Organisationen benötigen eine praktische Implementierungsstrategie, die Unternehmensstandards wahrt und gleichzeitig KI-Vorteile nutzt:
Die Implementierung eines leistungsorientierten Ansatzes kann Organisationen helfen, operative Nutzen zu erzielen und gleichzeitig strategische KI-Funktionen aufzubauen.
Das Quality Engineering von KI-Agenten erfordert einen grundlegend anderen Ansatz als herkömmliche Softwaretests. Unternehmen, die auf dem Gebiet der agentenbasierten Architektur führend sind, haben Pionierarbeit bei der evaluierungsgetriebenen Entwicklung geleistet, einer Methodik, die sicherstellt, dass Agenten sowohl funktionale Anforderungen als auch Denkstandards erfüllen.
Evaluierungen sind spezialisierte Test-Suiten, die das Verhalten von Agenten über mehrere Dimensionen hinweg bewerten:
Interne Daten bei einigen Cloud-, Daten- und KI-Anbietern zeigen einen deutlichen Rückgang der Produktionsvorfälle nach der Implementierung multidimensionaler Prüfungen für ihre Agentensysteme.
Ein ausgereifter, evaluierungsgetriebener Entwicklungsprozess umfasst folgende Schlüsselelemente:
1. Evaluierungsdefinitionsprotokoll
Definieren Sie zunächst Erwartungen in allen Dimensionen. Für jeden Agenten:
2. Kontinuierliche Evaluierungspipelines
Erstellen Sie automatisierte Pipelines, die während des gesamten Entwicklungszyklus Evaluierungen ausführen:
Verschieben Sie mit dynamisch generierten Szenarien über statische Testfälle hinaus:
4. Kollaborative Bewertung von Mensch und KI
Kombinieren Sie automatisierte Tests mit menschlicher Expertise:
Verhindern Sie eine Regression der Funktionen durch:
Im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2024 des Stanford Institute for Human-Centered KI (HAI) wurde festgestellt, dass Unternehmen, die umfassende Frameworks nutzen, 65 % schnellere Entwicklungszyklen und 42 % weniger Produktionsrückgänge erleben.
Eine der zehn weltweit führenden Banken führte für ihre Kundenservicemitarbeiter eine evaluierungsgetriebene Entwicklung ein und erzielte beeindruckende Ergebnisse.
Ihr Ansatz basierte auf einem dreistufigen Framework: automatisierte Test-Suiten für funktionale Validierung, Bewertungen für komplexe Entscheidungsszenarien und Überprüfung durch Experten bei hochriskanten Interaktionen.
Das Framework deckte subtile Probleme auf, die bei traditionellen Tests übersehen wurden. Ein Agent genehmigte beispielsweise Anwendungen gemäß den Richtlinien korrekt, verwendete dabei aber eine Argumentation, die unbeabsichtigt Verzerrung in Grenzfällen verstärkte – ein Problem, das bei der Überprüfung der Argumentation vor der Bereitstellung festgestellt wurde.
In Bezug auf die Kosten stehen Unternehmen vor zwei Hauptüberlegungen:
Token-Kosten: Jede Interaktion mit Foundation Models verursacht Pro-Token-Gebühren, die sich schnell zu einem großen Betrag summieren. Komplexe Agentennetzwerke mit mehrstufiger Argumentation können 10- bis 15-mal mehr Token generieren als ähnliche direkte API-Aufrufe.
Rechenkosten: Die Durchführung von Schlussfolgerungen, insbesondere für anspruchsvolle Schlussfolgerungen, erfordert erhebliche Rechenressourcen. Lokale GPU-Cluster für Inferenzen erfordern in der Regel umfangreiche Anfangsinvestitionen. Die cloudbasierte Inferenz kann monatliche Kosten zwischen 10.000 und 50.000 USD für kleine bis mittelgroße Deployments verursachen.
Führende Unternehmen haben systematische Ansätze entwickelt, um diese Kosten zu steuern.
1. Architektonische Optimierung
JPMorgan Chase reduzierte seine Inferenzkosten um 67 % durch eine hybride Architektur, die 89 % der Transaktionen über deterministische Wege verarbeitet und LLM-Ressourcen für komplexe Szenarien reserviert.
2. Anpassung des Prompt Engineering zur Effizienzsteigerung
5. Feinabstimmung für Domänenspezialisierung
McKinseys Bericht zur KI-Ökonomie 2024 stellt fest, dass die Umsetzung von drei oder mehr dieser Strategien die KI-Betriebskosten im Durchschnitt um 62 % senkt, während Systemfähigkeiten erhalten oder verbessert werden.
Agentische Architekturen bringen neue Implementierungsüberlegungen mit sich.
Orchestrierungskomplexität
Die Koordination autonomer Agenten erfordert andere Ansätze als die traditionelle Microservice-Orchestrierung:
Moderner Frameworks gehen diese Herausforderungen durch Priorisierungssysteme und gemeinsamen Kontext an. Der Semantic Kernel von Microsoft implementiert eine Orchestrierung, die die Autonomie der Agenten mit der Kohärenz des Systems in Einklang bringt.
Observability und Überwachung
Traditionelle Überwachungsansätze müssen sich weiterentwickeln:
Sicherheit und Verwaltung
Agentische Architekturen führen neue Sicherheitsdimensionen ein:
Um den Unterschied zwischen Microservices und agentischen Architekturen zu veranschaulichen, betrachten Sie eine Handelsplattform für Finanzdienstleistungen.
Traditionelle Implementierung von Microservices:
Wenn ein Kunde einen Trade tätigt, folgt das System einem vorgegebenen Weg, wobei jeder Schritt explizit ausgelöst wird.
In der Praxis schafft die agentische Implementierung grundlegend unterschiedliche Customer Experiences. Wenn die Marktvolatilität steigt, kann der Risikobewertungsagent eigenständig Handelslimits anpassen und den Portfolioagenten benachrichtigen, der Kundenbestände auf potenzielle Schwachstellen für die Bewertung analysiert. Das System demonstriert Intelligenz, die über das hinausgeht, was explizit kodiert wurde.
Der Übergang von Monolithen zu Diensten, zu Microservices und Agenten folgt klaren historischen Mustern. Mit jeder Weiterentwicklung wurden detailliertere Komponenten mit zunehmender Intelligenz und Autonomie eingeführt.
Unternehmen, die agentische Architekturen in großem Maßstab implementieren, müssen Platform Engineering übernehmen, um eine einheitliche Qualität, Kosteneffizienz und Governance im gesamten Portfolio zu erreichen.
Plattformgetriebene Einführung
Zukunftsorientierte Unternehmen nutzen interne Entwicklerplattformen (IDPs), um die Akzeptanz durch Agenten zu beschleunigen.
Standardisierte Agenteninfrastruktur
Vereinheitlichte Observability
Im Gartner-Bericht „2024 Platform Engineering Report“ heißt es, dass ausgereifte Plattformansätze zu einer 3,2-mal schnelleren Markteinführung neuer Agentenfunktionen und einer um 76 % höheren Entwicklerzufriedenheit führen.
Unternehmen stehen jetzt vor der Wahl: bei der Einführung einer Agentenarchitektur für geeignete Anwendungsfälle eine Vorreiterrolle einzunehmen oder Wettbewerbern zu folgen, die frühzeitig Vorteile nutzen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vorreiter, die plattformgesteuerte Ansätze implementieren, erhebliche Wettbewerbsvorteile in Bezug auf Entwicklungsgeschwindigkeit, Systemflexibilität und technische Funktionen erzielen.
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.