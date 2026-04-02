Was ist Developer Experience?

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Steigerung der Entwicklerproduktivität und die Verbesserung der Entwicklererfahrung nicht immer gleichbedeutend sind. In einer achtmonatigen Studie stellte die Harvard Business Review (HBR) fest, dass selbst dann, wenn der Einsatz von KI völlig freiwillig war, „die Mitarbeiter schneller arbeiteten, ein breiteres Aufgabenspektrum übernahmen und ihre Arbeit auf mehr Stunden des Tages ausdehnten, oft ohne dazu aufgefordert worden zu sein.“ KI trägt zur Steigerung der Produktivität bei, doch die Folgeeffekte dieses Produktivitätsschubs können untragbar werden und kognitive Erschöpfung und Burnout verursachen.2

Die Auswirkungen von KI auf die Developer Experience können über die direkte Nutzung durch Ihre Entwickler hinausgehen. Die HBR-Studie stellte insbesondere fest, dass die zunehmende Nutzung von KI zur Codegenerierung durch Nicht-Entwickler dazu führt, dass Entwickler mehr Zeit mit der Überprüfung und Korrektur der KI-generierten Arbeit ihrer Kollegen verbringen. HBR merkte an, dass „diese Anforderungen über die formellen Überprüfungen hinausgingen. Immer häufiger sahen sich Entwickler damit konfrontiert, Kollegen zu coachen, die „Vibe-Codierung“ betrieben und nur teilweise abgeschlossene Pull Requests fertigstellten.“

Darüber hinaus kann die sich rasch wandelnde KI-Landschaft zu einer Fragmentierung der Entwicklererfahrung beitragen. Modelle und KI-Agenten-Frameworks werden ständig erweitert und verbessert, was Entwickler unter Druck setzt, stets über die neuesten Angebote auf dem Laufenden zu bleiben und mit den sich ständig weiterentwickelnden Protokollen und Praktiken Schritt zu halten. Verbesserte KI-Fähigkeiten sind natürlich nützlich, können jedoch ohne durchdachte Vermittlung und Anleitung durch das eigene DevEx-Team zu einem zweischneidigen Schwert werden.