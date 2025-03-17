Was ist eigentlich der Vibe beim Vibe-Coding?

Während OpenAI-CEO Sam Altman die kreativen Schreibfähigkeiten eines kommenden OpenAI-Modells anpreist, setzen viele Entwickler und Softwareingenieure auf etwas, das „Vibe-Coding“ genannt wird. Der Ausdruck ist erst sechs Wochen alt, sorgt aber weiterhin für Diskussionen auf Reddit und verschiedenen Slack-Kanälen – auch hier bei IBM.

Vereinfacht ausgedrückt, ist Vibe-Coding ein Begriff, den OpenAI-Mitbegründer und Ex-Tesla KI Senior Director Andrej Karpathy kürzlich verwendet hat, um zu beschreiben, wie gut LLMs im Denken und der Codierung geworden sind. (Denken Sie an Claudes Sonett oder den KI-Code-Editor Cursor). Nun, so schrieb er über X, können Entwickler „sich von der Stimmung mitreißen lassen, exponentielles Wachstum annehmen und vergessen, dass der Code überhaupt existiert.“ Wie Ars Technica es ausdrückt: „Anstatt sich um Kontrolle und Präzision zu kümmern, geht es beim Vibe-Coding darum, sich dem Flow hinzugeben.“

Joshua Noble, technischer Stratege bei IBM, sagt, er glaube, dass Vibe-Coding als Scherz begann. Aber der Ausdruck blieb hängen, und der Inkubator Y Combinator hat sogar ein 30-minütiges Erklärvideo mit dem Titel „Vibe Coding Is the Future“ gedreht.

Vibe-Coding mag die Zukunft sein, aber es ist heute noch nicht perfekt. „Ich denke, es ist eher so, dass man, wenn einem die Ideen ausgegangen sind oder man einfach faul ist, CoPilot ein bisschen die Arbeit machen lässt und schaut, wohin es einen führt“, sagt Noble. „Ich kann einfach Dinge sehen, Dinge sagen, Dinge ausführen und Sachen kopieren und einfügen, und es funktioniert meistens.“

Ash Minhas, Manager für technische Inhalte bei IBM, stimmt zu: „Vibe-Coding ist inzwischen echt ein Thema“, sagt er. „Man kann sich Inspiration holen und dann in etwas Eigenes verwandeln.“ Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, sagt Minhas, dass er und sein Bruder einen Prompt entwickelt haben, um eine App zu entwickeln, die Nutzern hilft, ihre FIRE-Nummer (Financial Independence, Retire Early) zu finden. „Wenn man über technische Fähigkeiten verfügt, ist es fantastisch“, sagt er.