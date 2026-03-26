Wenn ein Konzern ein anderes Unternehmen erwirbt, schaut er sich natürlich dessen Bilanz an, um sich einen Überblick über dessen Wert zu verschaffen. Finanzielle Schulden, also Darlehen oder Verbindlichkeiten, die bedient werden müssen, sind eine vergleichsweise einfach zu analysierende Komponente bei einer Übernahme.

Aber es gibt noch eine andere Art von Schulden, die in der Softwareentwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt und die nicht formell berücksichtigt wird. Technische Schulden äußern sich in Form von brüchigem Code, veralteten Architekturen und Systemen, die nicht in der Lage sind, sich an neue Technologien und Trends anzupassen.

In beiden Fällen stehen die Käufer vor Entscheidungen, die oft mit erheblichen Kompromissen verbunden sind. Sie könnten die „Hauptschuld“ durch die Rückzahlung von Krediten oder, im Beispiel technischer Schulden, durch die Umstrukturierung von Systemen reduzieren. Sie könnten sich umstrukturieren, indem sie finanzielle Bedingungen neu aushandeln oder den Tech-Stack schrittweise modernisieren. Oder sie können einfach die Last der Schulden akzeptieren und sich mit den Folgen einer geringeren finanziellen oder technischen Flexibilität auseinandersetzen.

Genau wie finanzielle Schulden neigen auch technische Schulden dazu, sich exponentiell anzuhäufen. Jede Abkürzung, die heute genommen wird, macht die künftige Arbeit langsamer, riskanter und teurer, was wiederum Druck für noch mehr Abkürzungen erzeugt, was zu mehr Unordnung und Verzögerungen führt - ein Teufelskreis.

Da die Codebasen immer schwieriger zu bearbeiten sind, dauert es länger, neue Funktionen hinzuzufügen, und die Ingenieure vermeiden Aktualisierungen aus Angst, etwas kaputt zu machen. Neuer Code wird auf alten Code aufgesetzt, was unvorhersehbare Nebenwirkungen zur Folge hat. Komplexität verstärkt sich. Bugs verbreiten sich und führen zu potenziellen Sicherheitslücken. Die Entwickler haben das Gefühl, dass sie ihre ganze Zeit damit verbringen, Brände zu löschen und Workarounds zu bauen, obwohl sie viel lieber etwas Neues und Aufregendes entwickeln würden, als alte Systeme zu hüten.

Entwickler sind abgewandert. Mitarbeiter, die mit den älteren Systemen besser vertraut sind, verlassen das Unternehmen, was zu einem Verlust an institutionellem Wissen führt. Die Einarbeitungszeiten verlängern sich. Die Dokumentation leidet darunter, was zu Doppelarbeit und Fixes führt, die größere Probleme nur kaschieren.

IBM Institute for Business Value Forschung zeigt, dass Unternehmen, die die Kosten für den Abbau technischer Schulden in ihren KI-Geschäftsmodellen vollständig berücksichtigen, einen um 29 % höheren ROI erzielen als Unternehmen, die dies nicht tun. Und die Logik verläuft auch in die andere Richtung: Das Ignorieren technischer Schulden führt zu einem Rückgang des ROI um 18 bis 29 Prozent. Es ist eine interessante Zeit für die IT, denn KI-Codierungs-Tools haben die Praxis im Sturm erobert – im Guten wie im Schlechten. Dieselbe Technologie, die technische Schulden verschärfen kann, ist auch ein leistungsstarkes Werkzeug zu deren Behebung.