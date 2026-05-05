Unternehmen brauchen keine weitere Möglichkeit, Agenten zu erstellen – sie brauchen eine Möglichkeit, die bereits erstellten Agenten in Betrieb zu nehmen. In großen Unternehmen werden Agenten überall geschaffen – über verschiedene Teams, Tools und Frameworks hinweg. Einige werden intern entwickelt, andere stammen von Anbietern und wieder andere sind in Anwendungen eingebettet. Mit zunehmender Verbreitung der Technologie steigt auch diese Vielfalt.

Unternehmen wünschen sich die Flexibilität, KI-Agenten mit den Tools ihrer Wahl zu entwickeln und auszuführen. In der Praxis werden die meisten Unternehmen weiterhin mit mehreren Frameworks und Entwicklungsansätzen operieren. Was bisher fehlte, war ein Weg, mit dieser Realität umzugehen.

IBM watsonx Orchestrate basiert auf einem offenen Ansatz, der die Agenten in einer einzigen operativen Ebene zusammenführt, ohne dass die Teams das Bestehende neu aufbauen müssen. Mit seinen neuen Funktionen für die Steuerungsebene bietet Orchestrate eine vereinfachte Möglichkeit, den Agentenbestand eines Unternehmens zu verwalten und zu steuern, unabhängig davon, wie diese Agenten aufgebaut wurden oder wo sie ausgeführt werden.