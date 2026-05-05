Die neue Agenten-Steuerungsebene in watsonx Orchestrate bietet eine zentrale Möglichkeit, die Agenten eines Unternehmens zu betreiben, zu verwalten und zu steuern.
Unternehmen brauchen keine weitere Möglichkeit, Agenten zu erstellen – sie brauchen eine Möglichkeit, die bereits erstellten Agenten in Betrieb zu nehmen. In großen Unternehmen werden Agenten überall geschaffen – über verschiedene Teams, Tools und Frameworks hinweg. Einige werden intern entwickelt, andere stammen von Anbietern und wieder andere sind in Anwendungen eingebettet. Mit zunehmender Verbreitung der Technologie steigt auch diese Vielfalt.
Unternehmen wünschen sich die Flexibilität, KI-Agenten mit den Tools ihrer Wahl zu entwickeln und auszuführen. In der Praxis werden die meisten Unternehmen weiterhin mit mehreren Frameworks und Entwicklungsansätzen operieren. Was bisher fehlte, war ein Weg, mit dieser Realität umzugehen.
IBM watsonx Orchestrate basiert auf einem offenen Ansatz, der die Agenten in einer einzigen operativen Ebene zusammenführt, ohne dass die Teams das Bestehende neu aufbauen müssen. Mit seinen neuen Funktionen für die Steuerungsebene bietet Orchestrate eine vereinfachte Möglichkeit, den Agentenbestand eines Unternehmens zu verwalten und zu steuern, unabhängig davon, wie diese Agenten aufgebaut wurden oder wo sie ausgeführt werden.
Die meisten Unternehmen werden sich nicht auf eine einzige Methode zur Erstellung von Agenten festlegen. Stattdessen werden sie fortfahren, mit einer Mischung aus Agenten zu arbeiten, die mit unterschiedlichen Technologien und Frameworks erstellt wurden, oft teamübergreifend.
Watsonx Orchestrate begegnet diesem Problem nun, indem es Agenten auch außerhalb seiner nativen Umgebung unterstützt. Heute umfasst dies native IBM-Agenten, Langflow-Agenten, LangGraph-Agenten und Agenten, die mit dem offenen A2A-Protokoll entwickelt wurden, wobei eine umfassendere Interoperabilität in Kürze folgen wird. Dies ist ein praktischer Weg, um die Fragmentierung zu verringern und gleichzeitig bestehende Investitionen zu erhalten.
In der Praxis bedeutet das:
Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, mit der Konsolidierung der betrieblichen Transparenz und Kontrolle zu beginnen, ohne dass ein vollständiger Neuaufbau oder eine Umstellung auf ein einzelnes Entwicklungs-Framework erforderlich ist.
Der Betrieb von Agenten in der Produktion erfordert mehr als nur die Bereitstellung. Die Teams benötigen Einblick in das Verhalten der Agenten, ihre Leistung und wo Verbesserungen erforderlich sind. watsonx Orchestrate führt operative Funktionen ein, um dies zu unterstützen:
Diese Funktionen unterstützen Teams beim Übergang von der anfänglichen Bereitstellung zur laufenden Verwaltung und ermöglichen so eine konsistentere Leistung und bessere Ergebnisse im Laufe der Zeit.
Die Plattform verbessert außerdem, wie Teams das Verhalten von Agenten vor der Bereitstellung entwerfen, testen und verstehen. Zu den neuen Funktionen gehören:
Dadurch werden die Entwicklungszyklen verkürzt und die Risiken reduziert, bevor die Agenten in die Produktion gelangen.
Da Agenten immer stärker mit Unternehmenssystemen interagieren, werden Sicherheit und Governance immer wichtiger. watsonx Orchestrate umfasst Kontrollen der Unternehmensklasse über den gesamten Lebenszyklus:
Diese Funktionen tragen dazu bei, dass die Agenten innerhalb definierter Grenzen und unter angemessener Aufsicht und Rückverfolgbarkeit agieren.
Ein einheitliches KI-Gateway ermöglicht die zentrale Überwachung des Verhaltens unterstützter Agenten, Modelle und Tools im Produktionsbetrieb. Zu den Funktionen gehören:
So können Unternehmen einheitliche Betriebsrichtlinien anwenden und die Kontrolle über das Verhalten der Agenten behalten.
Ein kontrollierter Katalog bietet Struktur und Transparenz über alle KI-Assets. Zu den Funktionen gehören:
Dies unterstützt eine bessere Wiederverwendung, Transparenz und Governance, wenn die KI-Einführung im gesamten Unternehmen zunimmt.
Mit der zunehmenden Nutzung von KI durch Unternehmen wird auch die Anzahl und Vielfalt der Agenten weiter wachsen. Die effektive Verwaltung dieser Landschaft wird zu einer zentralen operativen Anforderung.
IBM watsonx Orchestrate bringt Ihr gesamtes Agenten-Ökosystem in eine Kontrollebene – so können Sie sehen, was passiert, steuern, wie Agenten zusammenarbeiten, und die Ergebnisse in Ihrem Unternehmen skalieren.
Anstatt eine Standardisierung auf einen einzigen Technologie-Stack zu verlangen, ermöglicht dieser Ansatz den Unternehmen die Flexibilität bei der Entwicklung von Agenten zu bewahren und gleichzeitig eine konsistente Methode zu deren Verwaltung, Steuerung und Optimierung zu etablieren.
Für Unternehmen, die über Experimente hinausgehen und KI in skalierter Produktion einsetzen, stellt dies eine wichtige Umstellung dar – von der Entwicklung einzelner Agenten hin zum Betrieb eines integrierten Agenten-Ökosystems.
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