Was ist Kundenabwanderung?

Modelle und Simulationen



Mit KI-gestützten digitalen Kundenzwillingen (Customer Digital Twins, CDTs) können Unternehmen Kundenerfahrungen simulieren und so Kaufgewohnheiten verstehen, erkennen, was zu Abwanderung führt und lernen, wie sich zukünftige Käufe besser vorhersagen lassen. CDTs können Tage und Wochen (Link befindet sich außerhalb von IBM.com) an Customer Journey Maps erstellen und so einen ganzheitlichen Überblick über das gesamte Kundenerlebnis bieten.