Was ist LLM-Observability?

Die manuelle Überwachung von LLMs ist aufgrund des großen Datenvolumens, der komplexen Systemarchitektur und der Notwendigkeit einer Echtzeitverfolgung schwierig. Die Fülle an Protokollen und Metriken macht es schwierig, Probleme schnell zu erkennen. Darüber hinaus ist die manuelle Beobachtung ressourcenintensiv, fehleranfällig und kann bei wachsenden Systemen nicht effektiv skaliert werden, was zu einer langsameren Problemerkennung und ineffizienten Fehlerbehebung führt.

Diese Einschränkungen zeigen die Schwierigkeit, die Observability in LLMs manuell aufrechtzuerhalten, und unterstreichen den Bedarf an ausgefeilteren, autonomeren Lösungen für Unternehmensumgebungen.6