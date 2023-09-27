Früher schien es so, dass je größer ein LLM war, desto besser. Aber jetzt haben die Unternehmen erkannt, dass sie in Bezug auf Forschung und Innovation unerschwinglich teuer sein können. Als Reaktion darauf begann ein Open-Source-Modell-Ökosystem, das vielversprechend war und das LLM-Geschäftsmodell in Frage stellte.

Transparenz und Flexibilität

Unternehmen, die nicht über eigene Fachleute für maschinelles Lernen verfügen, können Open-Source-LLMs verwenden, die Transparenz und Flexibilität innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur bieten, sei es in der Cloud oder lokal. Das gibt ihnen die volle Kontrolle über ihre Daten und bedeutet, dass sensible Informationen innerhalb ihres Netzwerks bleiben. All dies verringert das Risiko eines Datenlecks oder eines unbefugten Zugriffs.

Ein Open-Source-LLM bietet Transparenz in Bezug auf seine Funktionsweise, seine Architektur, seine Trainingsdaten und -methoden sowie Anwendungsmöglichkeiten. Die Möglichkeit, den Code zu inspizieren und Einblick in die Algorithmen zu erhalten, gibt einem Unternehmen mehr Vertrauen, hilft bei Audits und trägt zur Einhaltung ethischer und rechtlicher Vorschriften bei. Darüber hinaus kann die effiziente Optimierung eines Open Source LLM die Latenz verringern und die Leistung steigern.

Kosteneinsparungen

Sie sind in der Regel auf lange Sicht viel günstiger als proprietäre LLMs, da keine Lizenzgebühren anfallen. Die Kosten für den Betrieb eines LLM umfassen jedoch auch die Kosten für die Infrastruktur in der Cloud oder vor Ort, und sie sind in der Regel mit erheblichen Einführungskosten verbunden.

Hinzugefügte Funktionen und Beiträge der Community

Vortrainierte Open-Source-LLMs ermöglichen eine Feinabstimmung. Unternehmen können dem LLM Funktionen hinzufügen, die für ihre spezielle Anwendung von Nutzen sind, und die LLMs können auch auf bestimmten Datensätzen trainiert werden. Wenn Sie diese Änderungen oder Spezifikationen für ein proprietäres LLM vornehmen, müssen Sie mit einem Anbieter zusammenarbeiten, was Zeit und Geld kostet.

Während proprietäre LLMs bedeuten, dass sich ein Unternehmen auf einen einzigen Anbieter verlassen muss, kann es bei einem Open-Source-Modell von den Beiträgen der Community, mehreren Dienstleistern und möglicherweise internen Teams profitieren, die sich um Updates, Entwicklung, Wartung und Support kümmern. Open Source ermöglicht es Unternehmen, zu experimentieren und Beiträge von Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zu nutzen. Das kann zu Lösungen führen, die es Unternehmen ermöglichen, auf dem neuesten Stand der Technologie zu bleiben. Außerdem erhalten Unternehmen, die Open-Source-LLMs verwenden, mehr Kontrolle über ihre Technologie und die Entscheidungen, wie sie sie einsetzen.