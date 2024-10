Der beispiellose Anstieg der KI hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Marke, Produkte und Dienstleistungen vermarkten, grundlegend zu revolutionieren. Durch die Entwicklung von generativer KI, großen Sprachmodellen und multimodalen Lernmodellen konnten Marketer die Art und Weise, wie sie Inhalte und Customer Experiences konzipieren, erstellen und bereitstellen, verbessern.



In dieser Folge der AI Academy erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen die Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen kann, um Ihre Marketingteams dabei zu unterstützen, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Person zu übermitteln. Nachdem Sie die Folge gesehen haben, finden Sie im Leitfaden Tipps, wie Sie das Gelernte in die Praxis umsetzen können.