Natural Language Understanding ist ein Teilbereich der natürlichen Sprachverarbeitung, der die syntaktische und semantische Analyse von Text und Sprache verwendet, um die Bedeutung eines Satzes zu bestimmen. Die Syntax bezieht sich auf die grammatikalische Struktur eines Satzes, während die Semantik auf die beabsichtigte Bedeutung anspielt. NLU erstellt auch eine relevante Ontologie: eine Datenstruktur, die die Beziehungen zwischen Wörtern und Phrasen festlegt. Während Menschen dies im Gespräch natürlich tun, ist die Kombination dieser Analysen erforderlich, damit eine Maschine die beabsichtigte Bedeutung verschiedener Texte verstehen kann.



Unsere Fähigkeit, zwischen Homonymen und Homophonen zu unterscheiden, veranschaulicht gut die Nuancen der Sprache. Nehmen wir zum Beispiel die folgenden zwei Sätze:

Alice schwimmt gegen den Strom. Die aktuelle Version des Berichts befindet sich im Ordner.

Im ersten Satz ist das Wort aktuell ein Substantiv. Das vorangestellte Verb „Schwimmen“ liefert dem Leser einen zusätzlichen Kontext, aus dem wir schließen können, dass es sich um den Fluss des Wassers im Ozean handelt. Im zweiten Satz wird das Wort „aktuell“ verwendet, aber als Adjektiv. Das Substantiv „Version“ bezeichnet mehrere Iterationen eines Berichts, sodass wir feststellen können, dass wir uns auf den aktuellsten Stand einer Datei beziehen.

Diese Ansätze werden auch häufig im Data Mining verwendet, um die Einstellung der Verbraucher zu verstehen. Insbesondere die Sentiment-Analyse ermöglicht es Marken, ihr Kundenfeedback genauer zu überwachen, positive und negative Kommentare in sozialen Medien zu bündeln und Net Promoter Scores zu verfolgen. Durch die Überprüfung von Kommentaren mit negativer Stimmung sind Unternehmen in der Lage, potenzielle Problembereiche bei ihren Produkten oder Dienstleistungen schneller zu erkennen und zu beheben.