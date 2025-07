Was ist Modell-Governance?

Die Modell-Governance hat ihren Ursprung im Finanzsektor, um die Risiken komplexer Finanzmodelle zu bewältigen. Mit der zunehmenden Bedeutung von Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) hat die Relevanz von Model Governance rasch zugenommen. Laut McKinsey geben 78 % der Unternehmen an, dass sie KI in mindestens einer Geschäftsfunktion einsetzen. Dies verdeutlicht, wie sehr KI- und ML-Modelle inzwischen in die betriebliche und strategische Entscheidungsfindung eingebunden sind.

Der Zweck der Modell-Governance besteht darin, sicherzustellen, dass die Modelle – ob traditionelle Finanzmodelle oder Modelle des maschinellen Lernens – wie beabsichtigt funktionieren, konform bleiben und im Laufe der Zeit vertrauenswürdige Ergebnisse liefern. Ein starkes Framework für die Modell-Governance unterstützt Transparenz, Verantwortlichkeit und Wiederholbarkeit über den gesamten Modelllebenszyklus.

In regulierten Branchen wie dem Banken- und Versicherungswesen ist die Modell-Governance eine Compliance-Anforderung. In den Vereinigten Staaten legt das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) spezifische Governance-Praktiken für das Management von Modellrisiken in Finanzinstituten fest. Die Leitlinien des OCC haben zwar keine Gesetzeskraft, werden aber bei behördlichen Prüfungen verwendet. Bei Nichteinhaltung drohen Geld- oder andere Strafen.

Da die Echtzeit-Entscheidungsfindung zur Norm wird und sich die regulatorischen Anforderungen weiterentwickeln, wird eine effektive Modell-Governance zu einer entscheidenden Fähigkeit für Unternehmen, die KI verantwortungsvoll nutzen wollen.