Was ist ein Bankenstresstest?

Während einer Finanzkrise laufen überlastete Banken Gefahr, unterkapitalisiert zu werden, wenn sie das Risiko nicht umsichtig managen und angemessene Barreserven pflegen. Der Ausfall einer Bank mit ausreichender Größe kann einen Dominoeffekt auf nationale und globale Finanzsysteme haben und zu exponentiellen Schäden führen, was die kritische Bedeutung von Stresstests für Banken unterstreicht.

Bankenstresstests sind eine Teilmenge einer umfassenderen Methodik von Stresstests, die im Finanzwesen eingesetzt werden, um die Resilienz vieler Arten von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen und anderer Arten von Finanzinstituten wie Hedgefonds zu bewerten. Da insbesondere große Banken mit höherer Wahrscheinlichkeit einen überproportionalen Einfluss auf die breiteren Finanzsysteme haben, ist es ganz besonders wichtig, dass eine Bank auf verschiedene potenzielle Belastungen vorbereitet ist.

Es gibt zwar viele Möglichkeiten, einen Bankenstresstest durchzuführen, aber im Allgemeinen beinhaltet der Prozess die Modellierung der prognostizierten Gewinne, Verluste und Risiken, um eine Finanzprognose zu erstellen. Wie die meisten Unternehmen erstellen Banken diese Prognosen bereits als Teil ihres normalen Risiko- und Schwachstellenmanagements, die sie für die kurz- und langfristige Entscheidungsfindung heranziehen.

Für einen Stresstest werden jedoch spezielle Prognosen erstellt, die auf den hypothetischen Auswirkungen bestimmter möglicher ungünstiger Szenarien basieren, wie z. B.:

Ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf X % in einem bestimmten Jahr

Ein Rückgang der Aktienmärkte von mehr als Y % in einem bestimmten Jahr

Ein Rückgang des BIP um Z % in einem bestimmten Jahr

Eine Erhöhung der Zinssätze auf A %, B % oder C % usw.

Ein unvorhergesehener Anstieg der abgeschlossenen Verträge um Q %

Ein starker Anstieg der Preise für Öl, Gas oder andere Energieressourcen