Was ist ein Bankenstresstest?

Ein Bankenstresstest ist eine Methode zur Messung und Vorhersage der Fähigkeit einer Bank, auf bestimmte hypothetische – aber plausible – negative wirtschaftliche Ereignisse wie eine Rezession oder eine Pandemie zu reagieren und diesen standzuhalten.
Während einer Finanzkrise laufen überlastete Banken Gefahr, unterkapitalisiert zu werden, wenn sie das Risiko nicht umsichtig managen und angemessene Barreserven pflegen. Der Ausfall einer Bank mit ausreichender Größe kann einen Dominoeffekt auf nationale und globale Finanzsysteme haben und zu exponentiellen Schäden führen, was die kritische Bedeutung von Stresstests für Banken unterstreicht.
Bankenstresstests sind eine Teilmenge einer umfassenderen Methodik von Stresstests, die im Finanzwesen eingesetzt werden, um die Resilienz vieler Arten von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen und anderer Arten von Finanzinstituten wie Hedgefonds zu bewerten. Da insbesondere große Banken mit höherer Wahrscheinlichkeit einen überproportionalen Einfluss auf die breiteren Finanzsysteme haben, ist es ganz besonders wichtig, dass eine Bank auf verschiedene potenzielle Belastungen vorbereitet ist.
Es gibt zwar viele Möglichkeiten, einen Bankenstresstest durchzuführen, aber im Allgemeinen beinhaltet der Prozess die Modellierung der prognostizierten Gewinne, Verluste und Risiken, um eine Finanzprognose zu erstellen. Wie die meisten Unternehmen erstellen Banken diese Prognosen bereits als Teil ihres normalen Risiko- und Schwachstellenmanagements, die sie für die kurz- und langfristige Entscheidungsfindung heranziehen.
Für einen Stresstest werden jedoch spezielle Prognosen erstellt, die auf den hypothetischen Auswirkungen bestimmter möglicher ungünstiger Szenarien basieren, wie z. B.:
Nach der Finanzkrise von 2008, in deren Verlauf eine noch nie dagewesene Zahl von Kreditnehmern in Zahlungsverzug geraten war, wurden von den globalen Aufsichtsbehörden verpflichtende Stresstests für Banken eingeführt. Deutlich unterkapitalisierte Banken waren nicht in der Lage, Verluste aus entwerteten Hypotheken zu decken, was zu verheerenden Auswirkungen zunächst auf die Wohnungsmärkte und dann auf den gesamten Finanzdienstleistungssektor führte. Zu den Auswirkungen zählten folgende:
Die Schwere der Krise von 2008 löste die Große Rezession aus, den schlimmsten wirtschaftlichen Abschwung seit der Weltwirtschaftskrise, und führte zur Schaffung neuer Aufsichtsbehörden, darunter das Troubled Assets Relief Program (TARP), das Financial Stability Oversight Council (FSOC) und das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
In den letzten Jahren werden Stresstests für Banken immer häufiger eingesetzt. Aufsichtsbehörden wie die US-Notenbank (Fed), die britische Aufsichtsbehörde (Prudential Regulation Authority), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und der Internationale Währungsfonds haben alle obligatorische Stresstests für Banken als Teil ihrer umfassenderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen eingeführt. So soll eine ausreichende Kapitalausstattung gewährleistet werden, die notwendig ist, um alle vorhersehbaren Verluste zu decken, die auf extreme, aber nicht unplausible Ereignisse zurückgehen.
US-Banken müssen sich halbjährlich internen Stresstests unterziehen und haben enge Berichtsfristen. Sie sind außerdem verpflichtet, sich den von Regierungsbehörden durchgeführten aufsichtsrechtlichen Stresstests zu unterziehen. Während des jährlichen aufsichtsrechtlichen Stresstestzyklus erstellt und veröffentlicht die US-Notenbank vier Dokumente, um die offiziellen Parameter und Anforderungen des diesjährigen Tests festzulegen und die Ergebnisse transparent mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die vier Dokumente sind auf der offiziellen Website der Federal Reserve Dodd-Frank Stress Test Publications zu finden und umfassen Folgendes:
Alle Bewertungen müssen eine standardisierte Reihe von Stresstestszenarien umfassen, wie z. B. einen Tsunami in Südostasien, einen Rückgang der Gewerbeimmobilienverkäufe um 5 %, einen Rückgang der Verkäufe von Kleinunternehmen um 30 % oder eine Kombination mehrerer wirtschaftlicher Schocks gleichzeitig. Auch historische Beispiele, die auf realen wirtschaftlichen Bedingungen der Vergangenheit basieren, wie das Platzen der Technologieblase im Jahr 2000, die Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 und der Börsencrash im Jahr 1987, werden häufig zur Simulation der wirtschaftlichen Bedingungen und der Marktvolatilität verwendet.
Während eines Stresstests erstellen Analysten Projektionen für die nächsten neun Quartale auf der Grundlage der tatsächlichen Bankbilanzen sowie der geforderten hypothetischen Szenarien, um festzustellen, ob sie über ausreichende Kapitalquoten verfügen, damit sie während einer schweren Rezession weiterhin Ausschüttungen vornehmen können. Dafür müssen sie entweder ausreichende Kapitalreserven nachweisen oder Schwachstellen aufdecken, die zu einem Zusammenbruch des Bankensystems führen könnten.
Die US-Notenbank ist mit der Durchführung aufsichtsrechtlicher Stresstests beauftragt und veröffentlicht detaillierte Dokumente über die Durchführung des jährlichen Testzyklus, gibt Richtlinien heraus und kündigt bei Bedarf relevante Aktualisierungen an. Der Prozess folgt einem standardisierten Verfahren:
Die US-Notenbank nutzt die Ergebnisse des aufsichtsrechtlichen Stresstests unter anderem, um die Kapitalanforderungen für die teilnehmenden Banken festzulegen, erlässt die notwendigen regulatorischen Folgeanordnungen und veröffentlicht ihre Ergebnisse. Die Finanzinstitute sind gesetzlich verpflichtet, sich transparenten aufsichtsrechtlichen Stresstests zu unterziehen. Banken, deren Stresstest-Ergebnisse darauf hindeuten, dass sie über kein ausreichendes Kapital verfügen, müssen Dividendenauszahlungen kürzen und Aktienrückkäufe tätigen, um Kapitalreserven zu erhalten oder aufzubauen. Da dies oft erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs einer einzelnen Bank haben kann, können einige Banken, die ihren jährlichen Stresstest nicht bestehen, schwere Strafen vermeiden, indem sie einen strengen Aktionsplan zum Nachweis oder zur Verbesserung der Angemessenheit ihres Kapitalpuffers vorlegen.
Große, internationale Banken setzen bereits seit Anfang der 1990er Jahre Stresstests ein, um ihre Fähigkeit vorherzusagen, selbst in Zeiten erheblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Grundfunktionen aufrechtzuerhalten. Im Jahr 1996 änderte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, eine internationale Beratungsstelle für Bankenregulierung, die Basler Eigenkapitalvereinbarung, um Banken und Wertpapierfirmen zur Durchführung von Stresstests zu verpflichten. Obwohl die Empfehlungen des Ausschusses oft von verschiedenen Regierungen umgesetzt werden, sind sie nicht befugt, die Anforderungen des Abkommens konkret durchzusetzen. Bis 2007 führten die Banken – insbesondere in den USA – Stresstests in der Regel nur an sich selbst und nach eigenem Ermessen durch.
Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008verabschiedete die US-Regierung den Dodd-Frank Wall Street Reform und Consumer Protection Act mit dem Ziel, das Finanzregulierungssystem zu reformieren und zu verhindern, dass Geldinstitute, die sich für zum Scheitern zu groß halten, es versäumen, sich angemessen auf absehbare Marktabschwünge vorzubereiten.
Im Rahmen dieser Reform haben die USA im Jahr 2011 weitere Vorschriften erlassen, die Banken verpflichten, sich einer umfassenden Kapitalanalyse und -überprüfung (Comprehensive Capital Analysis and Review, CCAR) zu unterziehen, die verschiedene Stresstests umfasst.
Im Oktober 2012 haben die Regulierungsbehörden in den USA diese Praxis erweitert, d. h. große Banken müssen nun zweimal im Jahr Stresstests durchführen: einmal intern und einmal unter Aufsicht der Bundesaufsichtsbehörden. Die Anforderungen des Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST) wurden 2014 erweitert, um auch mittelgroße Unternehmen mit Assets in der Größenordnung von 10 bis 50 Mrd. US-Dollar einzubeziehen.
Bankenstresstests liefern wertvolle Informationen über den Zustand der weltweit wichtigsten Finanzinstitute und tragen dazu bei, dass die Banken entscheidende Kapitalanforderungen zur Förderung des Wirtschaftswachstums erfüllen. Stresstests helfen Banken und Aufsichtsbehörden, potenzielle Wirtschaftskrisen vorherzusagen, sich darauf vorzubereiten und sie zu mildern und ein robustes und resilientes globales Finanzsystem aufrechtzuerhalten.
Seit der Einführung des Dodd-Frank-Stresstests hat die US-Notenbank festgestellt, dass sich das Kapital nach dem Stresstest erhöht hat. Letztes Jahr wurde in einer Pressemitteilung der US-Notenbank verkündet, dass den jährlichen Stresstests zufolge große Banken im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre zwar höhere Verluste erleiden könnten, sie aber gut positioniert sind, um vorhersehbare Marktherausforderungen zu überstehen und Mindestkapitalanforderungen beizubehalten.
