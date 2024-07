Wenn es um digitale Bankdienstleistungen geht, sind die Erwartungen der Verbraucher so hoch und die Geduld so gering wie nie zuvor. Kunden erwarten von ihrem Finanzinstitut, dass es sie persönlich kennt, ihre Bedürfnisse intuitiv versteht und sie von Kreditkartenanträgen bis hin zu Kontoständen über alles informiert. Und sie möchten sich nicht 11 Minuten lang in einer Warteschleife gedulden müssen, um Antworten zu erhalten. Mit watsonx Assistant können Ihre Kunden schnell selbst Antworten auf eine Vielzahl von Anfragen finden.

Wenn eine Situation ein menschliches Eingreifen erfordert, nutzt watsonx Assistant intelligente Funktionen zur Übergabe an Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass die Weiterleitung an genau die richtige Person erfolgt. Mit watsonx Assistant liegen bei dieser Mitarbeiterinteraktion die für eine schnelle Lösung erforderlichen relevanten Kundendaten vor. So erhalten Kunden schneller und effektiver das Gewünschte, ohne sich in Warteschleifen gedulden und die Details ihrer Anfrage mehrfach wiederholen zu müssen.