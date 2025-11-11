Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM watsonx Orchestrate wurde mit dem Red Dot Design Award 2025 für herausragendes Enterprise AI Design ausgezeichnet

Veröffentlicht 11 November 2025
Lächelnde Geschäftsleute klatschen bei einer Bürobesprechung

IBM watsonx Orchestrate wurde mit einem Red Dot Design Award für herausragende Leistungen im Produkt- und Kommunikationsdesign ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Red Dot Gala in Berlin verliehen, wo die Gewinner aus der ganzen Welt zusammenkamen, um die innovativsten und beeindruckendsten Designarbeiten des Jahres zu feiern.

Der Red Dot Award gehört zu den renommiertesten Designwettbewerben der Welt und zeichnet herausragende Leistungen in den Bereichen Produktdesign, Marken- und Kommunikationsdesign sowie Designkonzepte aus. Der 1955 ins Leben gerufene Wettbewerb zieht jedes Jahr mehr als 20.000 Einsendungen aus über 60 Ländern an. Die Beiträge werden von einer unabhängigen internationalen Jury aus Designern, Professoren und Branchenführern bewertet. Im Jahr 2025 prüften 30 Experten aus aller Welt die eingereichten Beiträge und wählten nur einen kleinen Teil der Teilnehmer für diese Auszeichnung aus.

Red Dot würdigt IBM watsonx Orchestrate für die Förderung verantwortungsbewusster KI-Designs in Unternehmen

Die Red Dot-Jury würdigte das IBM-Designteam für seine Pionierarbeit bei der Entwicklung von KI-Systemen, die erklärbar, überprüfbar und für den realen Einsatz in Unternehmen geeignet sind.

IBM watsonx Orchestrate ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten zu entwickeln und bereitstellen, die mit Governance, Verantwortlichkeit und Klarheit arbeiten – ein kritisch, entscheidend Schritt, um KI sicher und effektiv in Geschäftsumgebungen zu skalieren.

Das Designteam von IBM konzentrierte sich auf drei Schlüsselprinzipien:

  • Vertrauen und Governance: Die Gewährleistung dessen, dass das Verhalten von KI-Agenten erklärbar, überprüfbar und protokollierbar ist, sodass Führungskräfte in Unternehmen die Bereitstellungen ohne Bedenken genehmigen können.
  • Agentenerstellung, nicht nur Prompting: Die Bereitstellung eines Frameworks für die Erstellung wiederverwendbarer KI-Agenten mit definierten Funktionen, die es den Entwicklern ermöglichen, die Leistung der KI-Agenten zu testen, zu verfeinern und zu verbessern.
  • Klarheit in komplexen Systemen: Die Umwandlung komplizierter Unternehmensprozesse – wie Orchestrierung, Compliance und Übergaben zwischen KI-Agenten und Menschen – in Schnittstellen, die intuitiv, transparent und benutzerfreundlich sind.

Dieser Ansatz positioniert IBM watsonx Orchestrate als führendes Produkt im Bereich verantwortungsvolle KI-Design, das die Lücke zwischen Innovation und Vertrauen in KI-Lösungen der Unternehmensklasse überbrückt. Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award spiegelt die Zusammenarbeit innerhalb der globalen IBM Konzerns wider, einschließlich der Teams in den Bereichen Design, Produktmanagement, Entwicklung, technischer Vertrieb, Marketing, Governance sowie des Inputs von frühen Kunden, die dazu beigetragen haben, watsonx Orchestrate zu einem robusten und verantwortungsvollen Produkt zu formen.

Setzen Sie einen Standard für KI in Unternehmen

Auszeichnungen sind zwar nicht das Ziel, aber die Red Dot-Anerkennung unterstreicht das Engagement von IBM, sicherzustellen, dass KI gestaltet, gesteuert und als vertrauenswürdig eingestuft werden kann. Diese Auszeichnung signalisiert, dass KI in Unternehmen keine Blackbox sein muss – sie kann von Grund auf nachvollziehbar, transparent und menschenzentriert gestaltet sein.

In einer Zeit, in der IBM die KI-Innovation weiter vorantreibt, unterstreicht diese Auszeichnung, wie herausragendes Design und verantwortungsvolle KI-Entwicklung zusammenkommen, um Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI in großem Maßstab zu unterstützen.

Steve Kim

Program Director, Design

