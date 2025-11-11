IBM watsonx Orchestrate wurde mit dem Red Dot Design Award 2025 für herausragendes Enterprise AI Design ausgezeichnet

Die Red Dot-Jury würdigte das IBM-Designteam für seine Pionierarbeit bei der Entwicklung von KI-Systemen, die erklärbar, überprüfbar und für den realen Einsatz in Unternehmen geeignet sind.

IBM watsonx Orchestrate ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten zu entwickeln und bereitstellen, die mit Governance, Verantwortlichkeit und Klarheit arbeiten – ein kritisch, entscheidend Schritt, um KI sicher und effektiv in Geschäftsumgebungen zu skalieren.

Das Designteam von IBM konzentrierte sich auf drei Schlüsselprinzipien:

Vertrauen und Governance: Die Gewährleistung dessen, dass das Verhalten von KI-Agenten erklärbar, überprüfbar und protokollierbar ist, sodass Führungskräfte in Unternehmen die Bereitstellungen ohne Bedenken genehmigen können.

Agentenerstellung, nicht nur Prompting: Die Bereitstellung eines Frameworks für die Erstellung wiederverwendbarer KI-Agenten mit definierten Funktionen, die es den Entwicklern ermöglichen, die Leistung der KI-Agenten zu testen, zu verfeinern und zu verbessern.

Klarheit in komplexen Systemen: Die Umwandlung komplizierter Unternehmensprozesse – wie Orchestrierung, Compliance und Übergaben zwischen KI-Agenten und Menschen – in Schnittstellen, die intuitiv, transparent und benutzerfreundlich sind.

Dieser Ansatz positioniert IBM watsonx Orchestrate als führendes Produkt im Bereich verantwortungsvolle KI-Design, das die Lücke zwischen Innovation und Vertrauen in KI-Lösungen der Unternehmensklasse überbrückt. Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award spiegelt die Zusammenarbeit innerhalb der globalen IBM Konzerns wider, einschließlich der Teams in den Bereichen Design, Produktmanagement, Entwicklung, technischer Vertrieb, Marketing, Governance sowie des Inputs von frühen Kunden, die dazu beigetragen haben, watsonx Orchestrate zu einem robusten und verantwortungsvollen Produkt zu formen.