watsonx Assistant gibt Ihren Patienten die Kontrolle und versetzt sie in die Lage, ihre eigenen grundlegenden Fragen zu beantworten und zu lernen, wie sie eine breite Palette von Funktionen in Zusammenhang mit Ihren Gesundheitsleistungen nutzen können. Dies ist in großem Umfang möglich, sodass sich Ihr Personal auf wichtigere Geschäftsprioritäten konzentrieren kann.

Wenn menschliches Eingreifen bei einem Patienten nötig ist, nutzt watsonx Assistant intelligente Funktionen zur Übergabe an Servicemitarbeiter, um sicherzustellen, dass die Weiterleitung an genau die richtige medizinische Fachkraft erfolgt. Mit watsonx Assistant basiert diese menschliche Interaktion sofort auf den relevanten Patientendaten, die für eine schnelle Lösung erforderlich sind. Das bedeutet, dass Patienten schneller und effektiver bekommen, was sie brauchen, und zwar ohne die Ineffizienz langer Wartezeiten und falscher Rufroutings.