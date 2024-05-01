Was ist präskriptive Analyse?

Die präskriptive Analyse ist eine Unterdisziplin innerhalb der Datenanalyse, die ihrerseits in den Disziplinen Business Analytics und Business Intelligence angesiedelt ist, die allgemein als Umwandlung von Daten in verwertbare Erkenntnisse definiert sind.

Es gibt vier Haupttypen der Datenanalyse, wobei die präskriptive Analyse am weitesten fortgeschritten ist:

Deskriptive Analyse : „Was ist passiert?“

Diagnostische Analyse : „Warum ist es passiert?“

Vorausschauende Analyse : „Was könnte als Nächstes passieren?“

Präskriptive Analyse: „Was sollten wir als Nächstes tun?“

Während alle vier Arten der Analyse nützlich sind, um die Geschichte der Daten zu erzählen, unterscheidet sich die präskriptive Analyse von den anderen Arten dadurch, dass sie sich nicht nur auf die Vorhersage zukünftiger Ergebnisse konzentriert, sondern auch Maßnahmen oder Entscheidungen empfiehlt, um gewünschte Ergebnisse zu erreichen oder unerwünschte zu verhindern. Es geht nicht nur um die Frage: „Was könnte in der Zukunft passieren?“ sondern vielmehr um die Frage: „Was sollten wir tun, um uns auf die Zukunft vorzubereiten?“

Unternehmen nutzen präskriptive Analysen für so unterschiedliche Aufgaben wie Kundensegmentierung, Abwanderungsvorhersage, Betrugserkennung, Risikobewertung, Nachfrageprognosen, präskriptive Wartung und personalisierte Empfehlungen. Zwar wurde diese Praxis schon vor dem Aufkommen von Big Data praktiziert, doch die Verbreitung großer Mengen historischer Daten in Unternehmen hat diese Praxis beschleunigt.

Heutzutage verwenden präskriptive Analysetools viele statistische Techniken aus der prädiktiven Modellierung, nutzen aber auch Algorithmen und Modelle der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. Analysesoftware verwendet maschinelle Lernmodelle, die auf großen Datenmengen trainiert wurden. Dadurch können Analysten Risiken und Chancen genauer erkennen, was die Entscheidungsfindung von Geschäftsführern unterstützt und verbessert.