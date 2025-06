Was ist Elasticsearch?

Apache Lucene ist eine kostenlose Open-Source-Suchmaschinenbibliothek, deren Code vollständig auf Java basiert. Lucene ist vor allem für seine Implementierung von Suchmaschinen bekannt. Um die Funktionen von Lucene zu erweitern, wurden einige Projekte entwickelt – so auch Elasticsearch.

Lucene verwendet Dokumente als Hauptfokus der Suche und Indizierung. Da Lucene den gesamten Dokumentinhalt in Datenstrukturen indiziert und speichert, die sich an Schlüsselwörtern (auch Keywords genannt) orientieren, ist es dazu in der Lage, besonders schnelle Suchreaktionszeiten zu erreichen. Auf Lucene gespeicherte Inhalte können aus verschiedenen Quellen stammen. Dazu zählen unter anderem Websites, Dateisysteme und Datenbanken wie PostgreSQL.

