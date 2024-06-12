Der sich selbst replizierende Wurm Morris II zielt auf KI-E-Mail-Assistenten ab

Die Verbreitung von generativen KI-E-Mail-Assistenten wie OpenAIs GPT-3 und Googles Smart Compose hat die Kommunikations-Workflows revolutioniert. Leider hat dies auch neue Angriffsvektoren für Cyberkriminelle geschaffen.

Durch die Nutzung der jüngsten Fortschritte in KI und die Verarbeitung natürlicher Sprache können böswillige Akteure Schwachstellen in generativen KI-Systemen ausnutzen, um ausgeklügelte Cyberangriffe mit weitreichenden Folgen zu orchestrieren. Jüngste Studien haben die heimtückischen Funktionen selbstreplizierender Malware aufgedeckt, wie z. B. den von Forschern entwickelten Stamm „Morris II“.