Dateilose Lateralbewegung mit gefangenen COM-Objekten

COM ist ein binärer Schnittstellenstandard und eine Middleware-Serviceebene, die es ermöglicht, unterschiedliche, modulare Komponenten für die Interaktion untereinander und mit Anwendungen verfügbar zu machen, unabhängig von der zugrunde liegenden Programmiersprache. Beispielsweise können in C++ entwickelte COM-Objekte problemlos mit einer .NET-Anwendung verbunden werden, sodass Entwickler verschiedene Softwaremodule effektiv integrieren können. DCOM ist eine Remoting-Technologie, die es COM-Clients ermöglicht, über Interprozesskommunikation (IPC) oder Remote Procedure Calls (RPC) mit COM-Servern zu kommunizieren. Viele Windows-Dienste implementieren DCOM-Komponenten, auf die lokal oder remote zugegriffen werden kann.

COM-Klassen werden in der Regel registriert und in der Windows-Registrierung gespeichert. Ein Client-Programm interagiert mit einem COM-Server, indem es eine Instanz der COM-Klasse erstellt, die als COM-Objekt bezeichnet wird. Dieses Objekt stellt einen Zeiger auf eine standardisierte Schnittstelle bereit. Der Client verwendet diesen Zeiger, um auf die Methoden und Eigenschaften des Objekts zuzugreifen, wodurch die Kommunikation und Funktionalität zwischen Client und Server erleichtert wird.

COM-Objekte sind häufig Gegenstand von Untersuchungen zur Bewertung der Anfälligkeit für Sicherheitslücken und zur Identifizierung von Funktionen, die für Missbrauch genutzt werden könnten. Ein eingeschlossenes COM-Objekt ist eine Fehlerklasse, bei der ein COM-Client eine COM-Klasse in einem prozessunabhängigen DCOM-Server instanziiert, wobei der Client das COM-Objekt über einen referenzierten Objektzeiger steuert. Je nach den Umständen kann dieser Kontrollvektor sicherheitsrelevante Logikfehler aufweisen.

Forshaws Blog beschreibt einen Anwendungsfall für einen PPL-Bypass, bei dem die Schnittstelle IDispatch, wie sie in der COM-Klasse WaaSRemediation verfügbar ist, manipuliert wird, um COM-Objekte zu missbrauchen und .NET-Code auszuführen. WaaSRemediation ist im Dienst WaaSMedicSvc implementiert, der als geschützter svchost.exe-Prozess im Kontext von NT AUTHORITY\SYSTEM ausgeführt wird. Forshaws hervorragende Anleitung bildete die Grundlage für unsere angewandte Forschung und Entwicklung einer Proof-of-Concept-Technik für dateilose Lateralbewegungen.