Die Realität als Waffe: Die Entwicklung der Deepfake-Technologie

Seit Jahrzehnten nutzen Phishing-Angriffe menschliche Emotionen aus, um Personen ihre Zugangsdaten und ihr Geld zu entlocken, und dies ist nach wie vor der Fall. Da sich die Technologie seit den ersten Phishing-Fällen in den 1990er Jahren jedoch rasant weiterentwickelt hat, geht es beim Phishing nicht mehr nur darum, offensichtliche Betrugsnachrichten mit Tipp- und Grammatikfehlern zu erkennen. Heute muss man sich fragen, ob der Anruf von einem Freund oder Vorgesetzten tatsächlich echt ist, selbst wenn die Stimme genau wie die der betreffenden Person klingt. Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz werden böswillige Akteure immer heimlicher und raffinierter, und jeder muss neu überdenken, was echt ist, sich daran gewöhnen, nach falschen Signalen Ausschau zu halten, und lernen, wie man seine Identität online und offline besser schützen kann.

Social Engineering ist der Oberbegriff für eine Vielzahl von Methoden, mit denen Angreifer und Betrüger Personen dazu verleiten, Informationen preiszugeben, die ihre Identität und Konten gefährden können. Diese Bedrohung bleibt auch einer der häufigsten Angriffsvektoren, die eine Datenschutzverletzung verursachen. Dies wurde durch Mitarbeiterschulungen und fortschrittliche Spamfilter bis zu einem gewissen Grad gemildert, scheint jedoch nicht für die aktuelle Deepfake-Bedrohung zu gelten. Im Jahr 2024 gaben über 80 % der Unternehmen an, dass sie über keine Protokolle zur Abwehr von KI-basierten Angriffen, einschließlich Deepfakes, verfügen.

Darüber hinaus stellte der 2025 Voice Intelligence Report von Pindrop einen deutlichen Anstieg von Deepfake-Betrugsfällen im Vergleich zu den Vorjahren fest, der sich auf 1300 % belief. Deepfake-Angriffe stellen eine beängstigende neue Herausforderung dar, bei der man nicht mehr darauf vertrauen kann, was man sieht oder hört.