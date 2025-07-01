Je näher die Branche der Entwicklung eines kryptografisch relevanten Quantencomputers kommt, desto kritisch wird die Sicherheit von Daten – betrieblichen, persönlichen und finanziellen – denn je. Der Schutz dieser Daten vor diesem neuesten Risikovektor wird für viele Unternehmen oberste Priorität haben.

Die in aktuellen Standards definierten kryptografischen Algorithmen für öffentliche Schlüssel, die in den 1970er Jahren entwickelt und veröffentlicht wurden, basieren auf mathematischen Problemen, die für klassische Computer eine Herausforderung darstellen. Diese Branchenstandards werden auch heute noch in einigen Datenschutzkonzepten verwendet. In naher Zukunft könnte ein kryptografisch relevanter Quantencomputer diese Kryptografie-Standards knacken und dadurch sensible Daten gefährden.

Obwohl eine solche Maschine noch nicht existiert, können Cyberangreifer bereits heute verschlüsselte Daten stehlen, speichern und dann auf die Weiterentwicklung der Entschlüsselungstechnologien für Quantencomputer warten. Diese Strategie, die unter dem Motto „Jetzt ernten, später entschlüsseln“ bekannt ist, unterstreicht die Notwendigkeit einer Post-Quanten-Kryptografie, auch bekannt als quantensichere oder quantenresistente Kryptografie. Obwohl es derzeit keine praktischen Quantenangriffe gibt, könnten einige der heute gespeicherten Daten noch Jahrzehnte lang sensibel bleiben. Mit den Fortschritten im Bereich des Quantencomputings steigen auch die Risiken für herkömmliche Verschlüsselungsmethoden.