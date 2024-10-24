CIOs müssen ihre Unternehmen heute auf quantensichere Kryptografie vorbereiten

Glücklicherweise sind die Algorithmen der Post-Quantum-Kryptographie (PQC), die die heutigen Systeme und Daten schützen können, standardisiert worden. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat kürzlich den ersten Satz von drei Standards veröffentlicht:

ML-KEM: ein Schlüsselkapselungsmechanismus, der für die allgemeine Verschlüsselung ausgewählt wurde, z. B. für den Zugriff auf gesicherte Websites

ML-DSA: ein gitterbasierter Algorithmus, der für universelle digitale Signaturprotokolle ausgewählt wurde

SLH-DSA: ein zustandsloses Hash-basiertes digitales Signaturverfahren

Zwei der Standards (ML-KEM und ML-DSA) wurden von IBM in Zusammenarbeit mit externen Partnern entwickelt, und der dritte (SLH-DSA) wurde von einem Wissenschaftler mitentwickelt, der inzwischen zu IBM gewechselt ist.

Diese Algorithmen werden von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt als Teil von Sicherheitsprotokollen wie „Transport Layer Security“ (TLS) und vielen anderen übernommen.

Die gute Nachricht ist, dass uns diese Algorithmen zur Verfügung stehen, um uns gegen das Quantenrisiko zu schützen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Unternehmen ihren Besitz umstellen müssen, um diese neuen PQC-Standards zu übernehmen.

Frühere Programme zur Migration von Kryptographie-Algorithmen haben Jahre gedauert. Fragen Sie sich als Unternehmen: Wie lange dauerte Ihr Programm zur Umstellung von SHA1 auf SHA2? Was ist mit Ihrem Upgrade-Programm für die Public-Key-Infrastruktur (PKI), bei dem Sie die Schlüsselgröße der PKI-Vertrauenskette von 1024-Bit- auf 2048-Bit-Schlüssel oder 3072-Bit- oder 4096-Bit-Schlüssel erhöht haben? Wie lange hat es gedauert, das alles in Ihrer komplexen Unternehmensumgebung einzuführen? Mehrere Jahre?

Die Auswirkungen des Quantencomputings und der Umsetzung der PQC-Standards sind enorm und betreffen ein umfassendes Vermögen Ihrer Organisation. Das Risiko des Quantencomputings betrifft viel mehr Systeme, Sicherheitstools und -dienste, Anwendungen und die Netzwerkinfrastruktur. Ihr Unternehmen muss sofort auf PQC-Standards umstellen, um Ihre Assets und Daten zu schützen.