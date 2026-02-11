IAM-Lösungen (Identity and Access Management)

Sie benötigen einen einheitlichen, hybriden Ansatz, der menschliche und maschinelle Identitäten schützt, ohne die Benutzer zu beeinträchtigen.

Umfassende Lösungen für das Identity und Access Management (IAM), unabhängig davon, ob sie vor Ort oder in hybriden Umgebungen eingesetzt werden, unterstützen Sie dabei, Transparenz und Kontrolle über jede Identität zu erlangen. Diese Lösungen setzen Zugriffsrichtlinien in Echtzeit durch, automatisieren die Governance und stärken die Compliance, wodurch Risiken reduziert und gleichzeitig das Vertrauen und die Benutzererfahrung verbessert werden.