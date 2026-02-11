IAM-Lösungen (Identity and Access Management)

Keine Schwachstellen, keine Sicherheitsverletzungen, lediglich kompromissloser Identitätsschutz.

Laden Sie den Leitfaden für IAM-Anwender herunter Erfahren Sie, warum IBM führend ist
Nahaufnahme eines leuchtenden digitalen Fingerabdrucks in einer futuristischen Umgebung. Der Fingerabdruck wird in leuchtenden Violett- und Blautönen beleuchtet, umgeben von einem dunklen, hochtechnologischen Hintergrund.

Sichern Sie jede Identität, überall

Fragmentierte IAM-Systeme sowie zunehmende Bedrohungen erschweren es, Ihr Unternehmen zu schützen und gleichzeitig den Zugriff einfach zu gestalten.

Sie benötigen einen einheitlichen, hybriden Ansatz, der menschliche und maschinelle Identitäten schützt, ohne die Benutzer zu beeinträchtigen.

Umfassende Lösungen für das Identity und Access Management (IAM), unabhängig davon, ob sie vor Ort oder in hybriden Umgebungen eingesetzt werden, unterstützen Sie dabei, Transparenz und Kontrolle über jede Identität zu erlangen. Diese Lösungen setzen Zugriffsrichtlinien in Echtzeit durch, automatisieren die Governance und stärken die Compliance, wodurch Risiken reduziert und gleichzeitig das Vertrauen und die Benutzererfahrung verbessert werden. 

Jede Identität sichern, Vertrauen aufbauen
Einheitliche Identitätssichtbarkeit

Verschaffen Sie sich eine Einzelansicht über alle Identitäten, um Schwachstellen zu beseitigen, die Compliance zu vereinfachen und Ihren Teams Sicherheit darüber zu geben, wer Zugriff auf welche Daten hat.
Sicherheit und mehr für Menschen und NHIs

Erweitern Sie die Kontrolle auf APIs, Bots, Dienstkonten und andere NHIs, um versteckte Risiken zu reduzieren und Identitäten in hybriden Umgebungen zu schützen.
Nahtloser Zugriff mit adaptiver Sicherheit

Sorgen Sie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen starkem Schutz und reibungsloser Benutzererfahrung, indem Sie eine kontextbezogene Authentifizierung aktivieren, die die Sicherheit der Benutzer gewährleistet, ohne sie zu behindern.
Automatisiertes Lebenszyklusmanagement

Eliminieren Sie manuelle Bereitstellungen und inaktive Konten, indem Sie Identitäts-Workflows automatisieren, Kosten senken und Risiken in Ihrem gesamten Unternehmen reduzieren.
Hybridfähige, herstellerunabhängige Freiheit

Integrieren Sie Identitäten über Cloud- und lokale Systeme hinweg ohne Lock-in und skalieren Sie sicherer, während Sie gleichzeitig Altlast-Anwendungen und -Infrastrukturen modernisieren. 
Proaktive Abwehr von Bedrohungen

Erkennen Sie Anomalien und Angriffe auf Anmeldedaten in Echtzeit, damit Ihre Teams schnell reagieren und sensible Assets schützen können, bevor es zu Sicherheitsverletzungen kommt.

Relevante Produkte

Die Softwarelösungen von AM arbeiten zusammen, um eine einheitliche Identitätsstruktur für Ihre Sicherheitsanforderungen bereitzustellen. Verwalten und sichern Sie Personenidentitäten und nationale Identifikationsnummern schneller und integrieren Sie diese problemlos in alle Ihre bestehenden Systeme.
Collage aus Bildern, die eine Hand zeigen, die an einem Laptop arbeitet, mit einer Kreditkarte auf der einen Seite und einem Schloss auf der anderen Seite
Abstrakte Ansicht von Dateien und Seiten

IBM Verify

Vereinfachen Sie IAM-Tools und Compliance-Workflows durch den Einsatz einer Lösung, die die Privatsphäre der Benutzer schützt und die Kundenkonversionsraten erhöht. IBM Verify bietet Ihrem Unternehmen die erforderliche Sicherheitsunterstützung für den Zugriff auf alle verifizierten Identitäten, KI-gestützte ITDR- und ISPM-Überwachung und vieles mehr.

HashiCorp Vault

Erhalten Sie ein Tool zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Infrastruktur-Anforderungen, das gleichzeitig eine unbegrenzte Automatisierung des Lebenszyklus bietet. HashiCorp Vault verschlüsselt sensible Daten und regelt den Zugriff basierend auf der Identität. Das Ergebnis ist, dass Ihr Unternehmen Ihre Geheimnisse, Zertifikate, Schlüssel und mehr automatisch authentifiziert und autorisiert.

Zugehörige Services

Services für Identitäts- und Zugriffsmanagement

Erleben Sie KI-gestützte IAM-Services, die darauf ausgelegt sind, Zugriffs-Workflows für Unternehmen neu zu definieren, indem sie proaktive, intelligente Agenten bereitstellen.

 IAM-Services erkunden
Draufsicht auf eine Frau, die an einem Laptop arbeitet; neben ihr auf dem Tisch liegen eine Tasse Kaffee und ihr Handy

Ressourcen

Zahlreiche violette Quadrate in unterschiedlichen Farbtönen, die in einer Linie angeordnet sind und die ein Pfeil durchzieht
Blog
Die Entwicklung von IAM hin zu einer Identity Fabric
Bunte Punkte auf schwarzem Hintergrund
Video
Ein Einblick in die Identity Fabric
Video ansehen
Collage von IAM-Funktionen über dem Gesicht einer Frau
Video
Was Ihnen eine Identity Fabric bietet
Video ansehen
Darstellung eines Sicherheitssystems, abstraktes blaues und violettes Quadrat mit einem blauen und violetten Rechteck darauf und einem Schlosssymbol im Vordergrund
Lösungsübersicht
Warum Identity Orchestration wichtig ist
Machen Sie den nächsten Schritt

Suchen Sie nach einer IAM-Lösung, die nahezu jede Identität, jedes Ökosystem, jeden Anbieter und jede Systemintegration mit minimalen oder gar keinen Änderungen an Ihrem System verarbeiten kann? Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie IBM Verify mit HashiCorp Vault diese Anforderungen erfüllen kann.

 Verify entdecken Erfahren Sie, warum IBM führend ist