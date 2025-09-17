Verschaffen Sie sich ein klares Bild davon, wer Zugriff auf was hat, wo sich Ihre Geheimnisse befinden und wo sich möglicherweise Fehlkonfigurationen verbergen. Diese Transparenz hilft Ihnen, Lücken zu identifizieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und sie zu beheben, bevor sie zu Problemen werden.