HashiCorp – ein IBM Unternehmen

Nutzen Sie die Cloud richtig mit Unified Lifecycle Automatisierung – eine sichere hybride Infrastruktur, die auf Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und KI ausgelegt ist

Vertrieb kontaktieren Jetzt ausprobieren
Teil-Screenshot des HashiCorp-Plattform-Dashboards

Hybride Abläufe und KI-Bereitschaft vereinheitlichen

Die hybriden Umgebungen von heute erstrecken sich über Cloud, Rechenzentrum und Edge und bringen eine neue Komplexität mit sich. HashiCorp unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung mit Unified Infrastructure Lifecycle Management (ILM) und Security Lifecycle Management (SLM).
Dies hilft Unternehmen, die Rendite ihrer Cloud-Investitionen durch Folgendes zu maximieren: Beschleunigung von Bereitstellung und Innovation

Intelligenter und schneller vorangehen. Beschleunigen Sie die Bereitstellung mit standardisierter Automatisierung, die Reibungsverluste beseitigt, die Zusammenarbeit verbessert und sichere Workflows in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen unterstützt.

 Stärkung von Sicherheit und Governance

Lassen Sie nicht zu, dass Ihnen das Risiko den Schlaf raubt. Schützen Sie sensible Daten, setzen Sie einen Least-Privilege-Zugriff durch und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit einer einheitlichen Herangehensweise zur Sicherung einer hybriden Infrastruktur in großem Maßstab.

 Optimierung von Cloud-Betrieb und ROI

Holen Sie das Beste aus Ihren Investitionen in die Cloud heraus. Bauen Sie eine optimierte Cloud-Plattform auf, die den ROI maximiert, Cloud-Verschwendung reduziert und Qualifikationslücken schließt.

JETZT VERFÜGBAR: HCP Vault Radar

HCP Vault Radar ist jetzt für den allgemeinen Zugriff verfügbar und bietet Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über ihren hybriden Bestand, indem diese nicht verwaltete Geheimnisse finden und beheben.

Mehr erfahren

Infrastructure Lifecycle Management

94 % der Unternehmen geben zu viel Geld für die Cloud aus1 – aber das muss nicht sein. Optimieren Sie die Anwendungsbereitstellung, indem Sie die Verwaltung Ihrer Infrastruktur standardisieren und gemeinsame Arbeitsabläufe schaffen. Diese Zentralisierung beschleunigt die Markteinführung, minimiert Sicherheitsrisiken und optimiert Cloud-Kosten.

 Jetzt Cloud-Kosten kontrollieren Erfahren Sie, wie Sie die Ausgaben für die Cloud optimieren können
Vorteile
Build

Schaffen Sie schnell eine solide Grundlage für das Lebenszyklusmanagement von Infrastrukturen mit konsistenter Zusammenarbeit, Wiederverwendung und Automatisierung von Umgebungen.
Bereitstellen

Stellen Sie eine standardisierte Infrastruktur mit Richtlinien bereit, um sicherzustellen, dass Sicherheits- und Unternehmensanforderungen erfüllt werden.
Verwalten

Richten Sie ein zentralisiertes Aufzeichnungssystem ein, um den Lebenszyklus von Infrastrukturressourcen zu verwalten, ihren Zustand zu überwachen und alle inaktiven oder nicht ausreichend genutzten Ressourcen außer Betrieb zu nehmen. 
Abschnitt zu den Arbeitsbereichen auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Infrastruktur als Code für die Automatisierung über verschiedene Umgebungen hinweg

Mit Terraform können Sie die Bereitstellung und das Management von Infrastrukturen über einen systematischen Plattformansatz automatisieren. Infrastruktur und Richtlinien werden kodifiziert, gemeinsam genutzt, versioniert und innerhalb eines standardisierten, konsistenten Workflows über die gesamte Infrastruktur hinweg ausgeführt, vom Cloud-Service bis zum lokalen Rechenzentrum.

 Terraform erkunden
HashiCorp Packer auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Standardisieren Sie die Image-Workflows für alle Cloud-Anbieter

HashiCorp Packer bietet Unternehmen einen einzigen Arbeitsablauf, um Images für Cloud- und private Rechenzentren zu erstellen und sie während ihres gesamten Lebenszyklus kontinuierlich zu verwalten.

 Packer erkunden
Abschnitt „Jobs“ auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Planung moderner Anwendungen für jede Art von Software

Verwalten Sie Container, Binärdateien und VMs effizient in der Cloud, vor Ort und über Edge-Umgebungen hinweg.

 Nomad erkunden
Abschnitt zu den Anwendungen auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Zugriff auf die Infrastruktur in großem Maßstab erleichtern

Waypoint ermöglicht es Plattform-Teams, Modelle und Arbeitsabläufe zu definieren, damit Entwickler Anwendungen im großen Maßstab selbst verwalten können.

 Waypoint erkunden
Abschnitt zu den Arbeitsbereichen auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Infrastruktur als Code für die Automatisierung über verschiedene Umgebungen hinweg

Mit Terraform können Sie die Bereitstellung und das Management von Infrastrukturen über einen systematischen Plattformansatz automatisieren. Infrastruktur und Richtlinien werden kodifiziert, gemeinsam genutzt, versioniert und innerhalb eines standardisierten, konsistenten Workflows über die gesamte Infrastruktur hinweg ausgeführt, vom Cloud-Service bis zum lokalen Rechenzentrum.

 Terraform erkunden
HashiCorp Packer auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Standardisieren Sie die Image-Workflows für alle Cloud-Anbieter

HashiCorp Packer bietet Unternehmen einen einzigen Arbeitsablauf, um Images für Cloud- und private Rechenzentren zu erstellen und sie während ihres gesamten Lebenszyklus kontinuierlich zu verwalten.

 Packer erkunden
Abschnitt „Jobs“ auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Planung moderner Anwendungen für jede Art von Software

Verwalten Sie Container, Binärdateien und VMs effizient in der Cloud, vor Ort und über Edge-Umgebungen hinweg.

 Nomad erkunden
Abschnitt zu den Anwendungen auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Zugriff auf die Infrastruktur in großem Maßstab erleichtern

Waypoint ermöglicht es Plattform-Teams, Modelle und Arbeitsabläufe zu definieren, damit Entwickler Anwendungen im großen Maßstab selbst verwalten können.

 Waypoint erkunden

Security Lifecycle Management

Je mehr Sie in der Cloud skalieren, desto größer wird Ihre Angriffsfläche. Basierend auf einer Zero-Trust-Grundlage ermöglicht HashiCorp identitätsbasierte Sicherheit in Ihrem gesamten digitalen Bestand und hilft Unternehmen:

  • ihre Geheimnisse, Zertifikate und andere Zugangsdaten dauerhaft zu schützen;
  • in ihrem digitalen Bestand ungesicherte Zugangsdaten zu finden;
  • autorisierte Maschinen, Services und Personen zu vernetzen. 
 Jetzt Cloud-Risiken reduzieren Kubernetes-Strategien erkunden
Vorteile
Prüfen

Verschaffen Sie sich ein klares Bild davon, wer Zugriff auf was hat, wo sich Ihre Geheimnisse befinden und wo sich möglicherweise Fehlkonfigurationen verbergen. Diese Transparenz hilft Ihnen, Lücken zu identifizieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und sie zu beheben, bevor sie zu Problemen werden. 
Protect

Bauen Sie die richtigen Leitplanken zum Schutz Ihrer Infrastruktur. Mit identitätsbasiertem Zugriff, Secrets-Management und automatisierter Richtliniendurchsetzung können Sie Systeme und Daten schützen, ohne die Geschwindigkeit Ihrer Teams zu beeinträchtigen.
Regeln

Bleiben Sie den Compliance-Anforderungen immer einen Schritt voraus, indem Sie den Zugriff kontinuierlich überwachen, Aktivitäten prüfen und Richtlinien in allen Umgebungen durchsetzen. Dadurch erhalten Teams die Transparenz und Kontrolle, die sie benötigen, um gesetzliche Standards zu erfüllen, unabhängig davon, wie schnell Ihre Umgebung wächst oder sich ändert.
HashiCorp Vault auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Sichere Anwendung von Identitäten und Schutz sensibler Daten mit Vault

Vault ermöglicht die Verwaltung von Maschinenidentitäten, indem vertrauliche Daten verschlüsselt und der Zugriff auf der Grundlage der Identität gesteuert wird. Mit Vault können Sie vertrauenswürdige Identitäten zentral definieren, Richtlinien durchsetzen und Geheimnisse, Zertifikate, Schlüssel und Daten sichern.

 Vault erkunden
HashiCorp Boundary auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Sicheren Remote-Zugriff standardisieren

Das moderne Privileged Access Management von Boundary wurde für die Cloud entwickelt und nutzt identitätsgesteuerte Kontrollen, um den Benutzerzugriff in dynamischen Umgebungen zu sichern.

 Boundary erkunden
HashiCorp Consul auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Service Networking zum Erkennen und sicheren Verbinden Ihrer Dienste

Consul bietet identitätsbasiertes Service-Networking für Serviceerkennung, sichere Kommunikation und Netzwerkautomatisierung über mehrere Cloud- und Laufzeitumgebungen hinweg.

 Consul erkunden
Illustration von Vault Radar mit den größten Repository-Risiken
Nicht verwaltete Geheimnissen finden und beheben

HCP Vault Radar hilft DevOps- und Sicherheitsteams, durchgesickerte oder nicht verwaltete Geheimnisse – wie hartcodierte Passwörter, API-Schlüssel und Token – über gängige Tools und Repositorys hinweg zu erkennen und zu priorisieren und so das Risiko der Offenlegung von Geheimnissen zu verringern.

 Vault Radar erkunden
HashiCorp Vault auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Sichere Anwendung von Identitäten und Schutz sensibler Daten mit Vault

Vault ermöglicht die Verwaltung von Maschinenidentitäten, indem vertrauliche Daten verschlüsselt und der Zugriff auf der Grundlage der Identität gesteuert wird. Mit Vault können Sie vertrauenswürdige Identitäten zentral definieren, Richtlinien durchsetzen und Geheimnisse, Zertifikate, Schlüssel und Daten sichern.

 Vault erkunden
HashiCorp Boundary auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Sicheren Remote-Zugriff standardisieren

Das moderne Privileged Access Management von Boundary wurde für die Cloud entwickelt und nutzt identitätsgesteuerte Kontrollen, um den Benutzerzugriff in dynamischen Umgebungen zu sichern.

 Boundary erkunden
HashiCorp Consul auf dem Dashboard der HashiCorp-Plattform
Service Networking zum Erkennen und sicheren Verbinden Ihrer Dienste

Consul bietet identitätsbasiertes Service-Networking für Serviceerkennung, sichere Kommunikation und Netzwerkautomatisierung über mehrere Cloud- und Laufzeitumgebungen hinweg.

 Consul erkunden
Illustration von Vault Radar mit den größten Repository-Risiken
Nicht verwaltete Geheimnissen finden und beheben

HCP Vault Radar hilft DevOps- und Sicherheitsteams, durchgesickerte oder nicht verwaltete Geheimnisse – wie hartcodierte Passwörter, API-Schlüssel und Token – über gängige Tools und Repositorys hinweg zu erkennen und zu priorisieren und so das Risiko der Offenlegung von Geheimnissen zu verringern.

 Vault Radar erkunden

HashiCorp und Red Hat: Gemeinsam besser für die Automatisierung von Infrastruktur und Sicherheit

Erkunden Sie, wie HashiCorp und Red Hat engere Integrationen über Terraform, Vault, Red Hat Ansible und Red Hat OpenShift hinweg aufbauen, um das Management der Infrastruktur und des Sicherheitslebenszyklus zu optimieren.

 Mehr erfahren

Machen Sie den nächsten Schritt

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Starten Sie in wenigen Minuten mit der HashiCorp Cloud-Plattform.

 Kostenlos testen Vertrieb kontaktieren
Fußnoten

1Zitat aus einem Artikel, der ursprünglich auf hashicorp.com erschien