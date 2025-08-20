Was ist Desktopvirtualisierung?

Virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)



In einem VDI-Bereitstellungsmodell läuft das Betriebssystem auf einer virtuellen Maschine (VM), die auf einem Server in einem Rechenzentrum gehostet wird. Das Desktop-Image wird über das Netz an das Gerät des Endbenutzers übertragen, wo dieser mit dem Desktop (und den zugrundeliegenden Anwendungen und dem Betriebssystem) interagieren kann, als ob er lokal wäre.

Mit VDI erhält jeder Benutzer seine eigene dedizierte VM mit eigenem Betriebssystem. Die Betriebssystemressourcen – Treiber, CPUs, Arbeitsspeicher usw. – werden von einer Softwareschicht, dem so genannten Hypervisor, gesteuert, der ihre Leistung nachahmt, die Ressourcenzuordnung für mehrere VMs verwaltet und es ihnen ermöglicht, nebeneinander auf demselben Server zu laufen.

Ein wesentlicher Vorteil von VDI ist, dass der Windows 10-Desktop und das Betriebssystem auf den Geräten der Endbenutzer bereitgestellt werden können. Da VDI jedoch nur einen Benutzer pro Windows 10-Instanz unterstützt, ist für jeden Windows 10-Benutzer eine eigene VM erforderlich.

Remote Desktop Services (RDS)

Bei Remote Desktop Services (RDS) – auch bekannt als Remote Desktop Session Host (RDSH) – greifen Benutzer über das Betriebssystem Microsoft Windows Server per Fernzugriff auf Desktops und Windows-Anwendungen zu. Anwendungen und Desktop-Images werden über das Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) bereitgestellt. Dieses Produkt, das früher als Microsoft Terminal Server bekannt war, ist seit seinem ersten Release weitgehend unverändert geblieben.

Aus Sicht des Endbenutzers sind RDS und VDI identisch. Da jedoch eine Instanz von Windows Server so viele gleichzeitige Benutzer unterstützen kann, wie die Serverhardware bewältigen kann, kann RDS eine kostengünstigere Desktop-Virtualisierungsoption sein. Es ist auch erwähnenswert, dass Anwendungen, die für die Ausführung unter Windows 10 getestet oder zertifiziert wurden, möglicherweise nicht für die Ausführung unter dem Betriebssystem Windows Server getestet oder zertifiziert sind.

Desktop-as-a-Service (DaaS)

In DaaS werden VMs auf einem cloudbasierten Back-End von einem Drittanbieter gehostet. DaaS ist leicht skalierbar, kann flexibler sein als lokale Lösungen und lässt sich im Allgemeinen schneller einrichten als viele andere Desktop-Virtualisierungsoptionen.

Wie andere Arten der Cloud-Desktopvirtualisierung bietet auch DaaS viele der allgemeinen Vorteile des Cloud Computing, darunter die Unterstützung schwankender Arbeitslasten und wechselnder Speicheranforderungen, nutzungsabhängige Preise und die Möglichkeit, Anwendungen und Daten von fast jedem Gerät mit Internetanschluss aus zugänglich zu machen. Der größte Nachteil von DaaS ist, dass die Funktionen und Konfigurationen nicht immer so anpassbar sind wie erforderlich.