Was ist Desktopvirtualisierung?

Bei der Desktopvirtualisierung wird eine softwarebasierte (oder virtuelle) Version der Desktop-Umgebung und des Betriebssystems eines Endbenutzers erstellt, die vom Rechner oder Client des Endbenutzers entkoppelt ist. So kann der Benutzer von jedem beliebigen Rechner aus auf seinen Desktop zugreifen.
Virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)
In einem VDI-Bereitstellungsmodell läuft das Betriebssystem auf einer virtuellen Maschine (VM), die auf einem Server in einem Rechenzentrum gehostet wird. Das Desktop-Image wird über das Netz an das Gerät des Endbenutzers übertragen, wo dieser mit dem Desktop (und den zugrundeliegenden Anwendungen und dem Betriebssystem) interagieren kann, als ob er lokal wäre.
Mit VDI erhält jeder Benutzer seine eigene dedizierte VM mit eigenem Betriebssystem. Die Betriebssystemressourcen – Treiber, CPUs, Arbeitsspeicher usw. – werden von einer Softwareschicht, dem so genannten Hypervisor, gesteuert, der ihre Leistung nachahmt, die Ressourcenzuordnung für mehrere VMs verwaltet und es ihnen ermöglicht, nebeneinander auf demselben Server zu laufen.
Ein wesentlicher Vorteil von VDI ist, dass der Windows 10-Desktop und das Betriebssystem auf den Geräten der Endbenutzer bereitgestellt werden können. Da VDI jedoch nur einen Benutzer pro Windows 10-Instanz unterstützt, ist für jeden Windows 10-Benutzer eine eigene VM erforderlich.
Remote Desktop Services (RDS)
Bei Remote Desktop Services (RDS) – auch bekannt als Remote Desktop Session Host (RDSH) – greifen Benutzer über das Betriebssystem Microsoft Windows Server per Fernzugriff auf Desktops und Windows-Anwendungen zu. Anwendungen und Desktop-Images werden über das Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) bereitgestellt. Dieses Produkt, das früher als Microsoft Terminal Server bekannt war, ist seit seinem ersten Release weitgehend unverändert geblieben.
Aus Sicht des Endbenutzers sind RDS und VDI identisch. Da jedoch eine Instanz von Windows Server so viele gleichzeitige Benutzer unterstützen kann, wie die Serverhardware bewältigen kann, kann RDS eine kostengünstigere Desktop-Virtualisierungsoption sein. Es ist auch erwähnenswert, dass Anwendungen, die für die Ausführung unter Windows 10 getestet oder zertifiziert wurden, möglicherweise nicht für die Ausführung unter dem Betriebssystem Windows Server getestet oder zertifiziert sind.
Desktop-as-a-Service (DaaS)
In DaaS werden VMs auf einem cloudbasierten Back-End von einem Drittanbieter gehostet. DaaS ist leicht skalierbar, kann flexibler sein als lokale Lösungen und lässt sich im Allgemeinen schneller einrichten als viele andere Desktop-Virtualisierungsoptionen.
Wie andere Arten der Cloud-Desktopvirtualisierung bietet auch DaaS viele der allgemeinen Vorteile des Cloud Computing, darunter die Unterstützung schwankender Arbeitslasten und wechselnder Speicheranforderungen, nutzungsabhängige Preise und die Möglichkeit, Anwendungen und Daten von fast jedem Gerät mit Internetanschluss aus zugänglich zu machen. Der größte Nachteil von DaaS ist, dass die Funktionen und Konfigurationen nicht immer so anpassbar sind wie erforderlich.
VDI ist eine beliebte Wahl, weil es eine virtualisierte Version eines vertrauten Computermodells bietet – physisches Desktop-Computing. Die Implementierung von VDI erfordert jedoch, dass Sie alle Aspekte der Infrastruktur selbst verwalten, einschließlich der Hardware, der Betriebssysteme und Anwendungen sowie des Hypervisors und der zugehörigen Software. Dies kann eine Herausforderung sein, wenn Ihre VDI-Erfahrung und Ihr Fachwissen begrenzt sind. Die Anschaffung aller Infrastrukturkomponenten kann eine größere Vorabinvestition erfordern.
RDS/RDSH kann eine gute Wahl sein, wenn es die spezifischen Anwendungen unterstützt, die Sie ausführen müssen, und Ihre Endbenutzer nur Zugriff auf diese Anwendungen und nicht auf vollständige Windows-Desktops benötigen. RDS bietet eine höhere Endbenutzerdichte pro Server als VDI, und die Systeme sind in der Regel kostengünstiger und besser skalierbar als vollständige VDI-Umgebungen. Ihre Mitarbeiter müssen jedoch über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um die RDS/RDSH-Technologie zu verwalten und zu managen.
DaaS erfreut sich derzeit zunehmender Beliebtheit, da IT-Teams immer mehr mit gemeinsam genutzten Desktops und Anwendungen arbeiten. Insgesamt ist dies die kostengünstigste Option. Sie ist auch am einfachsten zu verwalten und erfordert nur wenig internes Fachwissen bei der Verwaltung von Infrastruktur oder VDI. Sie ist leicht skalierbar und erfordert eher Betriebs- als Investitionsausgaben, was für viele Unternehmen eine günstigere Kostenstruktur darstellt.
Die Virtualisierung von Desktops bietet viele potenzielle Vorteile, die je nach dem von Ihnen gewählten Bereitstellungsmodell variieren können.
Einfachere Administration. Desktop-Virtualisierung kann es IT-Teams erleichtern, die Computeranforderungen der Mitarbeiter zu verwalten. Ihr Unternehmen kann eine einzige VM-Vorlage für Mitarbeiter mit ähnlichen Rollen oder Funktionen verwalten, anstatt einzelne Computer zu unterhalten, die bei jeder Softwareänderung neu konfiguriert, aktualisiert oder gepatcht werden müssen. Das spart Zeit und IT-Ressourcen.
Kosteneinsparungen. Viele virtuelle Desktoplösungen ermöglichen es Ihnen, einen größeren Teil Ihres IT-Budgets von den Investitionsausgaben auf die Betriebsausgaben zu verlagern. Da rechenintensive Anwendungen weniger Rechenleistung benötigen, wenn sie über VMs bereitgestellt werden, die auf einem Server im Rechenzentrum gehostet werden, kann die Desktopvirtualisierung die Lebensdauer älterer oder weniger leistungsfähiger Endbenutzergeräte verlängern. Vor-Ort-Lösungen für virtuelle Desktops können erhebliche Anfangsinvestitionen in Server-Hardware, Hypervisor-Software und andere Infrastrukturen erfordern, sodass cloudbasierte DaaS – bei denen Sie lediglich eine regelmäßige nutzungsbasierte Gebühr zahlen – eine attraktivere Option darstellen.
Verbesserte Produktivität. Desktopvirtualisierung erleichtert den Mitarbeitern den Zugriff auf Datenverarbeitungsressourcen des Unternehmens. Sie können jederzeit, überall, von jedem unterstützten Gerät mit Internetanschluss arbeiten.
Unterstützung für eine Vielzahl von Gerätetypen. Virtuelle Desktops können den Remote-Desktop-Zugriff von einer Vielzahl von Geräten aus unterstützen, darunter Laptops und Desktop-Computer, Thin-Clients, Zero-Clients, Tablets und sogar einige Mobiltelefone. Sie können virtuelle Desktops verwenden, um ein arbeitsplatzähnliches Erlebnis und den Zugriff auf den vollständigen Desktop überall und jederzeit zu ermöglichen, unabhängig vom systemeigenen Betriebssystem des Endbenutzergeräts.
Stärkerer Zugriffsschutz. Bei der Desktopvirtualisierung wird das Desktop-Image abstrahiert und von der physischen Hardware getrennt, die für den Zugriff darauf verwendet wird. Die VM, die zur Bereitstellung des Desktop-Images verwendet wird, kann eine streng kontrollierte Umgebung sein, die von der IT-Abteilung des Unternehmens verwaltet wird.
Agilität und Skalierbarkeit. Es ist schnell und einfach, neue VMs bereitzustellen oder neue Anwendungen zu bedienen, wann immer dies erforderlich ist, und es ist ebenso einfach, sie zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Bessere Endbenutzererfahrungen. Wenn Sie Desktopvirtualisierung implementieren, kommen Ihre Endbenutzer in den Genuss zahlreicher Funktionen, ohne auf gewohnte Funktionen wie Drucken oder den Zugriff auf USB-Anschlüsse verzichten zu müssen.
Die für die Bereitstellung virtueller Desktops erforderliche Software hängt von der von Ihnen gewählten Virtualisierungsmethode ab.
Bei der virtuellen Desktopinfrastruktur (VDI) wird das Desktopbetriebssystem (in der Regel Microsoft Windows) im Rechenzentrum ausgeführt und verwaltet. Die Hypervisor-Software läuft auf dem Host-Server und ermöglicht jedem Endbenutzer über das Netz den Zugriff auf eine VM. Die Verbindungsbroker-Software ist erforderlich, um Benutzer zu authentifizieren, jeden mit einer virtuellen Maschine zu verbinden, die Aktivitäten zu überwachen und die VM neu zuzuweisen, wenn die Verbindung beendet wird. Verbindungsbroker können mit dem Hypervisor gebündelt oder getrennt davon erworben werden.
Remote Desktop Services (RDS/RDSH) können mithilfe von Dienstprogrammen implementiert werden, die mit dem Betriebssystem Microsoft Windows Server gebündelt sind.
Wenn Sie sich für eine Desktop-as-a-Service-Lösung (DaaS) entscheiden, wird die gesamte Softwareinstallation-, Konfiguration und Wartung von dem in der Cloud gehosteten DaaS-Serviceanbieter übernommen. Dazu gehören Anwendungen, Betriebssysteme, Dateien und Benutzereinstellungen.
