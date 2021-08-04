Viele IT-Unternehmen stellen Server bereit, die nur zu einem Bruchteil ihrer Kapazität ausgelastet sind, oft weil sie ihren physischen Server einer bestimmten Anwendung widmen. Das ist normalerweise ein ineffizienter Mechanismus, weil es eine Überkapazität gibt, die nicht genutzt wird, was zu höheren Betriebs- und IT-Kosten führt.
Um die Kapazitätsauslastung zu erhöhen und die Kosten zu senken, wurde die Virtualisierung eingeführt. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Virtualisierung und ihre wichtigsten Komponenten und erläutert fünf der (vielen) Vorteile, die Ihr Unternehmen durch eine Virtualisierung erzielen könnte:
Bei der Virtualisierung wird Software verwendet, um eine Abstraktionsschicht über der physischen Hardware zu erstellen. Dabei wird ein virtuelles Rechensystem erstellt, das als virtuelle Maschinen (VMs) bezeichnet wird. Auf diese Weise können Unternehmen mehrere virtuelle Computer, Betriebssysteme und Anwendungen auf einem einzigen physischen Server ausführen, der im Wesentlichen in mehrere Virtual Servers partitioniert wird.
Vereinfacht gesagt, besteht einer der Hauptvorteile der Virtualisierung in der effizienteren Nutzung der physischen Computerhardware; dies wiederum führt zu einer höheren Rendite der Investitionen eines Unternehmens.
Sehen Sie sich das Video an, um einen Einblick in die Virtualisierungstechnologie zu erhalten:
Ganz einfach ausgedrückt ist eine virtuelle Maschine (VM) eine virtuelle Darstellung eines physischen Computers. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Virtualisierung einem Unternehmen die Erstellung mehrerer virtuelle Maschinen – jede mit ihrem eigenen Betriebssystem (OS) und Anwendungen – auf einem einzigen physischen Computer.
Eine virtuelle Maschine kann jedoch nicht direkt mit einem physischen Computer interagieren. Stattdessen benötigt sie eine schlanke Softwareschicht, einen sogenannten Hypervisor, der die Zusammenarbeit mit der zugrunde liegenden physischen Hardware ermöglicht.
Der Hypervisor ist für die Virtualisierung unerlässlich – er ist eine dünne Softwareschicht, die es mehreren Betriebssystemen ermöglicht, nebeneinander zu laufen und dieselben physischen Rechenressourcen zu teilen. Diese Betriebssysteme kommen als die bereits erwähnten virtuellen Maschinen (VMs) – virtuelle Repräsentationen eines physischen Computers – und der Hypervisor weist jeder VM ihren eigenen Anteil an der zugrunde liegenden Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Speicher zu. Dadurch wird verhindert, dass sich die VMs gegenseitig stören.
Die Virtualisierung Ihrer Umgebung kann die Skalierbarkeit erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Sehen Sie sich einige der vielen Vorteile an, die eine Virtualisierung Ihrem Unternehmen bringen kann:
Die Verwendung einer nicht virtualisierten Umgebung kann ineffizient sein, denn wenn Sie die Anwendung auf dem Server nicht nutzen, ist die Rechenleistung ungenutzt und kann nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie eine Umgebung virtualisieren, wird ein einzelner physischer Server in viele virtuelle Maschinen umgewandelt. Diese virtuellen Maschinen können verschiedene Betriebssysteme haben und verschiedene Anwendungen ausführen, während sie trotzdem alle auf einem einzigen physischen Server gehostet werden.
Die Zusammenführung der Anwendungen in virtualisierten Umgebungen ist eine kostengünstigere Vorgehensweise, da Sie weniger physische Server benötigen und dadurch die Ausgaben für Hardware deutlich reduzieren. So erzielen Sie spürbare Kosteneinsparungen für Ihr Unternehmen.
Wenn eine Katastrophe einen physischen Server betrifft, ist jemand dafür verantwortlich, ihn zu ersetzen oder zu reparieren – das kann Stunden oder sogar Tage dauern. In einer virtualisierten Umgebung ist die Bereitstellung einfach, sodass Sie die virtuellen Maschinen, die betroffen sind, replizieren oder klonen können.
Der Wiederherstellungsprozess würde nur wenige Minuten dauern – im Gegensatz zu den Stunden, die für die Bereitstellung und Einrichtung eines neuen physischen Servers benötigt würden – was die Resilienz der Umgebung erheblich steigert und die Geschäftskontinuität verbessert.
Mit weniger Servern können Ihre IT-Teams weniger Zeit für die Wartung der physischen Hardware und der IT-Infrastruktur aufwenden. Sie werden in der Lage sein, die Umgebung für alle VMs in der virtuellen Umgebung auf dem Server zu installieren, zu aktualisieren und zu warten, anstatt den mühsamen und langwierigen Prozess der Installation der Updates Server für Server zu durchlaufen. Weniger Zeitaufwand für die Instandhaltung der Umgebung steigert die Effizienz und Produktivität Ihres Teams.
Da die virtualisierte Umgebung in virtuelle Maschinen unterteilt ist, können Ihre Entwickler schnell eine virtuelle Maschine aufsetzen, ohne die Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Dies ist ideal für Entwicklung und Tests, da der Entwickler die virtuelle Maschine schnell klonen und einen Test in der Umgebung durchführen kann.
Wenn zum Beispiel ein neuer Software-Patch veröffentlicht wurde, kann jemand die virtuelle Maschine klonen und das neueste Software-Update installieren, die Umgebung testen und es dann in seine Produktionsanwendung übertragen. Dies erhöht die Geschwindigkeit und Agilität einer Anwendung.
Wenn Sie die Anzahl der von Ihnen verwendeten physischen Server reduzieren können, führt dies zu einer Verringerung des Stromverbrauchs. Dies hat zwei ökologische Vorteile:
