Die Virtualisierung Ihrer Umgebung kann die Skalierbarkeit erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Sehen Sie sich einige der vielen Vorteile an, die eine Virtualisierung Ihrem Unternehmen bringen kann:

1. Reduzieren Sie Ihre IT-Ausgaben.

Die Verwendung einer nicht virtualisierten Umgebung kann ineffizient sein, denn wenn Sie die Anwendung auf dem Server nicht nutzen, ist die Rechenleistung ungenutzt und kann nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie eine Umgebung virtualisieren, wird ein einzelner physischer Server in viele virtuelle Maschinen umgewandelt. Diese virtuellen Maschinen können verschiedene Betriebssysteme haben und verschiedene Anwendungen ausführen, während sie trotzdem alle auf einem einzigen physischen Server gehostet werden.

Die Zusammenführung der Anwendungen in virtualisierten Umgebungen ist eine kostengünstigere Vorgehensweise, da Sie weniger physische Server benötigen und dadurch die Ausgaben für Hardware deutlich reduzieren. So erzielen Sie spürbare Kosteneinsparungen für Ihr Unternehmen.

2. Reduzieren Sie die Ausfallzeit und verbessern Sie die Resilienz bei der Notfallwiederherstellung.

Wenn eine Katastrophe einen physischen Server betrifft, ist jemand dafür verantwortlich, ihn zu ersetzen oder zu reparieren – das kann Stunden oder sogar Tage dauern. In einer virtualisierten Umgebung ist die Bereitstellung einfach, sodass Sie die virtuellen Maschinen, die betroffen sind, replizieren oder klonen können.

Der Wiederherstellungsprozess würde nur wenige Minuten dauern – im Gegensatz zu den Stunden, die für die Bereitstellung und Einrichtung eines neuen physischen Servers benötigt würden – was die Resilienz der Umgebung erheblich steigert und die Geschäftskontinuität verbessert.

1. Steigern Sie Effizienz und Produktivität

Mit weniger Servern können Ihre IT-Teams weniger Zeit für die Wartung der physischen Hardware und der IT-Infrastruktur aufwenden. Sie werden in der Lage sein, die Umgebung für alle VMs in der virtuellen Umgebung auf dem Server zu installieren, zu aktualisieren und zu warten, anstatt den mühsamen und langwierigen Prozess der Installation der Updates Server für Server zu durchlaufen. Weniger Zeitaufwand für die Instandhaltung der Umgebung steigert die Effizienz und Produktivität Ihres Teams.

4. Ermöglichen Sie Unabhängigkeit in der Steuerung und DevOps.

Da die virtualisierte Umgebung in virtuelle Maschinen unterteilt ist, können Ihre Entwickler schnell eine virtuelle Maschine aufsetzen, ohne die Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Dies ist ideal für Entwicklung und Tests, da der Entwickler die virtuelle Maschine schnell klonen und einen Test in der Umgebung durchführen kann.

Wenn zum Beispiel ein neuer Software-Patch veröffentlicht wurde, kann jemand die virtuelle Maschine klonen und das neueste Software-Update installieren, die Umgebung testen und es dann in seine Produktionsanwendung übertragen. Dies erhöht die Geschwindigkeit und Agilität einer Anwendung.

5. Strukturieren Sie um hin zu mehr Umweltfreundlichkeit (organisatorisch und ökologisch)

Wenn Sie die Anzahl der von Ihnen verwendeten physischen Server reduzieren können, führt dies zu einer Verringerung des Stromverbrauchs. Dies hat zwei ökologische Vorteile: